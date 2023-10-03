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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من يستطيع الترشح للحصول على جائزة نوبل ؟

جائزة نوبل
جائزة نوبل

تعد عملية ترشيح الحائزين على جائزة نوبل طويلة ومعقدة تتطلب تعاونًا بين العديد من المؤسسات. تبدأ هذه العملية في شهر سبتمبر من كل عام، عندما يُطلب من الأشخاص المؤهلين تقديم ترشيحاتهم.

ووفقا للموقع الرسمي لجائزة نوبل، يتم قبول الترشيحات من قِبل مجموعة واسعة من الأشخاص المؤهلين للترشيح، بما في ذلك أعضاء الأكاديميات وأساتذة الجامعات والعلماء والحائزين السابقين على جائزة نوبل وأعضاء المجالس البرلمانية وغيرهم. 

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ويعتمد المرشحون على خبرتهم ومعرفتهم في مجالات العلوم المختلفة لتحديد المرشحين الأكثر جدارة بالفوز بالجائزة.

ويجب أن تكون الترشيحات مدعومة بمستندات مفصلة توضح الإنجازات العلمية للمرشحين ومساهماتهم المتميزة في مجالاتهم. يتم تقييم الترشيحات بعناية من قبل لجان نوبل المختصة، التي تتألف من خبراء في المجالات المختلفة، وتقوم هذه اللجان بتقييم المرشحين واختيار الفائزين.

ولكن لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لجائزة نوبل. يجب أن يتم الترشيح بواسطة شخص آخر مؤهل للترشيح.

تحتفظ اللجان بسرية تامة بشأن ترشيحاتها. لا يتم الكشف عن أسماء المرشحين أو المعلومات المتعلقة بهم إلا بعد مرور 50 عامًا على الحصول على الجائزة. هذا يعني أنه يستغرق وقتًا طويلاً قبل أن يتم الكشف عن هوية المرشحين وتفاصيل الترشيحات.

ويذكر أن تعد جائزة نوبل من أعلى الجوائز العلمية والأدبية والسلام في العالم، وتمنح للأفراد والمؤسسات التي قدمت مساهمات بارزة في مجالاتها. إن عملية اختيار الحائزين على الجائزة تعتمد على المعايير العلمية والأدبية والسلام المحددة من قبل مؤسسات نوبل، وتهدف إلى تكريم وتشجيع التفوق والإبداع في مختلف المجالات.

نوبل جائزة نوبل

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