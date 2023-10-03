عمر هريدي: الزمالك يتعرض للظلم منذ 50 عامًا.. وغرامة كهربا مضمونة بشرط

أكد عمر هريدي، المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة، أن النادي يتعرض للظلم منذ 50 عامًا، وأن الأهلي يسيطر على كل الأمور.

وقال هريدي فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة"، مع أحمد جمال، المذاع على قناة "الحدث اليوم": "التاريخ يقول إن الزمالك يتعرض للظلم منذ نحو 50 عامًا، والنادي يحتاج لشخصية قوية".

وأضاف:" الأهلي يسيطر على كل الأمور في مصر، الزمالك يحقق البطولات بشق الأنفس، لأن اتحاد الكرة يعمل حساب للقلعة الحمراء".

وعن غرامة محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب النادي الأهلي لصالح الزمالك، أجاب:" أعد جماهير الزمالك بالحصول على غرامة كهربا كاملة بالفوائد حال الحصول على تفويض من النادي، ولن أبيع أى لاعب من النادي".

وأختتم: " لابد أن يكون رئيس نادي الزمالك رجل دولة، والمحلات التجارية كأحد أهم موارد نادي الزمالك المالية".