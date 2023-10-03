أرخص موبايل Oppo في مصر تشتريه لأولادك تفرحهم بيه

أطلقت شركة Oppo في عام 2021 هاتفها الذكي Oppo A16K في السوق المصري. يستهدف الهاتف الذكي فئة الهواتف الاقتصادية، ويتميز بشاشة كبيرة وبطارية قوية وكاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل.

مواصفات Oppo A16K

يأتي Oppo A16K بشاشة IPS LCD مقاس 6.52 بوصة بدقة HD+ (720 × 1600 بكسل) ومعدل تحديث 60 هرتز. في المقدمة، توجد كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل. في الخلف، توجد كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

يعمل Oppo A16K بشرائح MediaTek Helio G35، إلى جانب 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 32 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية. يمكن توسيع ذاكرة التخزين الداخلية عبر فتحة بطاقة microSD. يعمل الهاتف بنظام Android 11 مع واجهة ColorOS 11.

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يحتوي Oppo A16K على بطارية كبيرة بسعة 4230 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط.

سعر ومواصفات Oppo A16K

يتوفر Oppo A16K في السوق المصري بسعر 4099 جنيه مصري.

مزايا Oppo A16K

• شاشة كبيرة بدقة HD+

• بطارية كبيرة بسعة 4230 مللي أمبير في الساعة

• كاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل

عيوب Oppo A16K

• ذاكرة وصول عشوائي محدودة بسعة 3 جيجابايت

• لا يدعم الشحن السريع بقوة عالية



يعد Oppo A16K خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي اقتصادي يتميز بشاشة كبيرة وبطارية قوية وكاميرا أساسية بدقة جيدة.