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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايل Oppo في مصر تشتريه لأولادك تفرحهم بيه

أرخص موبايل Oppo
أرخص موبايل Oppo في مصر تشتريه لأولادك تفرحهم بيه

أطلقت شركة Oppo في عام 2021 هاتفها الذكي  Oppo A16K في السوق المصري. يستهدف الهاتف الذكي فئة الهواتف الاقتصادية، ويتميز بشاشة كبيرة وبطارية قوية وكاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل.

 

مواصفات Oppo A16K

 

يأتي Oppo A16K بشاشة IPS LCD مقاس 6.52 بوصة بدقة HD+ (720 × 1600 بكسل) ومعدل تحديث 60 هرتز. في المقدمة، توجد كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل. في الخلف، توجد كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

يعمل Oppo A16K بشرائح MediaTek Helio G35، إلى جانب 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 32 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية. يمكن توسيع ذاكرة التخزين الداخلية عبر فتحة بطاقة microSD. يعمل الهاتف بنظام Android 11 مع واجهة ColorOS 11.

أرخص موبايل Oppo في مصر تشتريه لأولادك تفرحهم بيه

يحتوي Oppo A16K على بطارية كبيرة بسعة 4230 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط.

 

سعر ومواصفات Oppo A16K

 

يتوفر Oppo A16K في السوق المصري بسعر 4099 جنيه مصري.

 

مزايا Oppo A16K

 

• شاشة كبيرة بدقة HD+

• بطارية كبيرة بسعة 4230 مللي أمبير في الساعة

• كاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل

 

عيوب Oppo A16K

 

• ذاكرة وصول عشوائي محدودة بسعة 3 جيجابايت

• لا يدعم الشحن السريع بقوة عالية
 

يعد Oppo A16K خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي اقتصادي يتميز بشاشة كبيرة وبطارية قوية وكاميرا أساسية بدقة جيدة.

OPPO Oppo A16K مزايا Oppo A16K عيوب Oppo A16K مواصفات Oppo A16K

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