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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

من الاحتراف لشبح الاعتزال.. عبد الرحمن كهربا: مستقبلي اتدمر.. والوكلاء تلاعبوا بأحلامي| خاص

عبد الرحمن كهربا
عبد الرحمن كهربا

كشف عبد الرحمن الناغي الملقب بـ “كهربا الصغير”، تفاصيل ابتعاده عن كرة القدم في الفترة الأخيرة، بعد رحلة في الدوري التركي عبر بوابة دينيزلي سبور.

وبدأ كهربا الصغير مسيرته الكروية باللعب في نادي سموحة لفترة قصيرة، وانتقل للشرق السعودي بعد ذلك، ثم فترة معايشة في صفوف جالاتا سراي وخاض تجربة احترافية في صفوف دينيزلي سبور تحت 23 عاما، ثم توقفت رحلته الكروية تزامنا مع بداية انتشار فيروس كورونا عام 2020.

وقال عبد الرحمن الناغى في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”: “كنت أسير بخطى ثابتة مع فريق دينيزلي وأتطلع للمشاركة مع الفريق الأول ولكن جائحة كورونا تسببت في انهيار كل شيء، عدت إلى مصر في فترة إجازة مع توقف كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، ومع عودة النشاط فوجئت بأن وكيلي قد تخلى عن مهنته واتجه لمجال آخر، حاولت العودة بكل الطرق لكن دون جدوى”.

وأضاف: “تواصلت مع بعض الوكلاء في الميركاتو الصيفي الماضي من أجل إيجاد نادٍ مصري أعود من خلاله للعب كرة القدم، وبالفعل أخبرني أحد الوكلاء أنني سوف أخضع لاختبارات في الاتحاد السكندري وطلائع الجيش، وإذا نجحت في الاختبارات يمكنني التوقيع لأي من الناديين، لكنني اكتشفت خداعه عن طريق صديق تواصل مع مسؤول في أحد الناديين وأكد له أنه لا يعرف الوكيل ولم يتفق على خضوع أي لاعب لاختبارات، وأن اللاعب الوحيد المطلوب هو رأس حربة إفريقي، بينما أنا ألعب جناح”.

وتابع: “قدمت تنازلات عديدة من أجل العودة لكرة القدم، وافقت العودة عبر الدرجة الثانية أو الثالثة لكن فشلت جميع المحاولات، ثم تواصلت مع وكيل آخر وأخبرني أنني يمكن اللعب لنادٍ درجة رابعة تابع له، وبالفعل اضطررت للموافقة لأنه الفرصة الوحيدة المتاحة أمامي”.

وأشار: “طلب الوكيل بعض الأوراق لإتمام عملية التعاقد وعلى الفور سافرت من المنصورة إلى القاهرة، وانتظرته على أحد المقاهي حتى مطلع الفجر لكنه لم يأتٍ”.

واستطرد: “أتواجد الآن في شقة تابعة لأحد أصدقائي في القاهرة، ولا أعرف كيف سأعود إلى بيتي، بعد أن رأيت الفرحة على وجوه أسرتي بمجرد معرفتهم أنني سأوقع لأحد الأندية، أشعر بخيبة أمل الآن، لأن كل الطرق أٌغلقت في وجهي”.

واختتم:" لم أتوقف عن التدريب رغم كل ما حدث، أضع ثقتي في ربي وأتمنى أن أعود للعب كرة القدم قريبا".
 

كهربا الدوري التركي عبد الرحمن الناغي كهربا الصغير دينيزلي سبور سموحة

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