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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع صغير سقط عليه حائط في سوهاج

صدى البلد

انتهت حياة صغير في بداية العقد الأول من العُمر؛ إثر سقوط حائط عليه، أثناء لهوه بجوار منزل أسرته، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بسقوط حائط منزل وانتهاء حياة صغير أسفله، دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین مصرع الطفل 'أحمد ب.ح.ع' 3 سنوات، ويقيم دائرة المركز، وأفاد والده المدعو 'بهاء ح.ع.م' 38 سنة، مزارع، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو نجله المذكور بجوار المنزل أسفل حائط قديم خاصتهم انهار عليه؛ مما أدى إلى وفاته، وعلل سبب الانهيار لقدم الحائط وتهالكه، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة وتهشم بالرأس نتيجة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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