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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

محمد راشد: الإعلان عن مخطط جديد لتنمية سيناء دفعة قوية لمسيرة الاقتصاد

صدى البلد

يستعد مجلس الوزراء لإزاحة الستار عن مخطط التنمية الجديد لشمال ووسط سيناء باستثمارات 300 مليار جنيه تقريبًا ، ويتضمن المخطط الجديد سلسلة من المدن الجديدة ومشروعات الإسكان داخل سيناء ، وذلك بعد إعلان السيد الرئيس قبل أسابيع انتهاء 'العملية الشاملة' وإعلان سيناء خالية من معاقل الإرهاب والتطرف.

وفي هذا الصدد ، يرى الدكتور محمد راشد - عضو غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية  ، بأن هذه المبادرة تعد خطوة تنموية متكاملة لتعمير  سيناء، واستكمال رؤية وخطة الدوله الاقتصاديه في مسيره التنميه الاقتصادية التي بدأتها الدولة المصرية في سيناء على مدار ال٩ سنوات الماضية ، وأوضح راشد ، أن المبادرة الجديدة لتنمية سيناء عمرانيا ، ستحقق عدة إنجازات اقتصادية من بينها زيادة معدلات التشغيل داخل قطاع التنمية العمرانية والإسكان ، هذا بالاضافة إلى زيادة معدلات التشغيل داخل قطاع التشغيل والبناء.

وأضاف راشد  أن القيادة السياسية منذ عام 2014 ، تولى اهتماما كبيرا بتنمية سيناء بالكامل؛ ضمن الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء، وترتبط المشروعات التنموية بمسار متطور ومتكامل يهدف لإعادة البنية التحتية والمرافق الكاملة لمدن سيناء وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في هذه القطاعات الحيوية الهامة.

وقال راشد ، إن تنمية سيناء عمرانيا تلعب دورًا هامًا في تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر وتحقيق مكاسب اقتصادية عديدة، مثل زيادة الاستثمارات ، حيث إن تعزيز تنمية سيناء عمرانيا يسهم في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى المنطقة، وذكر راشد أن تلك الاستثمارات بلا شك ستزيد من فرص العمل وتسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

واستكمل راشد أن سيناء تتمتع  بجمال طبيعي فريد ومواقع أثرية تاريخية مهمة، لذا فإن تنمية سيناء عمرانيا قد تعزز صناعة السياحة في سيناء ، حيث يمكن تطوير منتجعات سياحية وفنادق ومرافق ترفيهية لجذب السياح وزيادة الإيرادات السياحية وتوفير فرص عمل في هذا القطاع.
وأردف راشد أنه يترتب على تنمية سيناء عمرانيا إنشاء مشاريع وبنية تحتية جديدة، ما يؤدي إلى إيجاد فرص عمل للسكان المحليين والمهاجرين ، كما يمكن توظيف العمالة المحلية في مشاريع البناء والخدمات المرتبطة بها، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة ، و تتطلب تنمية سيناء عمرانيا توسيع البنية التحتية، مثل الطرق والمطارات والموانئ والشبكات الكهربائية والمياه، وهو ما يعزز التجارة والنقل ويسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في المنطقة.

واختتم راشد حديثه بأن تنمية سيناء عمرانيا تعمل على تنويع قواعد الاقتصاد المصري وتقليل التركيز الاقتصادي في المناطق العمرانية الأخرى. يمكن أن تسهم الصناعات المتنوعة والمشاريع السكنية والسياحية في تقليل الاعتماد على القطاعات الاقتصادية التقليدية وتعزيز استدامة الاقتصاد.

مجلس الوزراء سيناء المخطط الجديد مشروعات الاسكان المدن الجديدة

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