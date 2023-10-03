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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الصور الخادشة أثارت الغضب.. الإفتاء توضح حدود العلاقة بين الخاطب ومخطوبته

صدى البلد

انتشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لشاب وفتاة تم خطبتهما وقراءة الفاتحة،  وتم نشر بعض الصور لهما في جلسات خادشة للحياء، ندد بها الكثير من رواد السوشيال ميديا، مؤكدين أن ذلك مخالف للعادات والقيم السائدة في المجتمع المسلم،  دار الإفتاء في وقت سابق رسمت طبيعة العلاقة بين الخاطب والمخطوبة نوضحها في التقرير التالي.. 

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا توجد بين الخاطب ومخطوبته علاقة شرعية تجيز له أن يمسك بيدها، لافتا إلى أن الخاطب عندما يمسك يد مخطوبته ليلبسها خاتم الخطبة؛ فإن ذلك يكون تجاوزا.

وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: هل يجوز للخاطب ان يمسك بيد مخطوبته؟ أنه الخاطب رجل أجنبي عن مخطوبته؛ فهو ليس من محارمها، مؤكدا أنه ليس بين المخطوبين علاقة تتجاوز مجرد الوعد بالزواج.

وأكدت دار الإفتاء أن الخطبة مجرد وعد بالزواج يمكن لأحد الطرفين فسخه متى شاء، لافتة إلى أن للخاطب أن يسترد الشبكة من مخطوبته إذا أراد ذلك ولو كان الفسخ من جهته؛ لأنها جزء من المهر الذي يستحق نصفه بالعقد ويستحق كله بالدخول.

وأكدت دار الإفتاء في فتوى لها أن الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصون لنفسها وأحرص على عفتها وشرفها وأبعد عن الخضوع والتكسر في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها وتزداد سعادتها في زواجها، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.


هل يجوز للخاطب الاحتفاظ بصورة خطيبته

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه يقول صاحبه "هل يجوز للخاطب أن يحتفظ بصورة خطيبته والعكس".

وأوضح عثمان، خلال فتوى مسجله له، نسأل الله أن يوفق بينهما، ولكن لو أعطت الفتاة لخطيبها الصورة فالأهم انها تكون صورة محتشمة لا يظهر منها شيء، وهذا من باب الإحتياط.

وتابع: أما إنها لو كانت صورة وسط عائلتها أو كصورة البطاقة فلا حرج، أما الأمر الذي نراه فهو احتلال الخاطب لصورة مخطوبته فربما تحدث مشاكل فى الأسر فلا داعي من ذلك.

حكم كلام الحب بين المخطوبين

وأضافت الإفتاء فى إجابتها عن سؤال «هل حرام أن أقول كلاما حلوا لخطيبي؟» أن الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصون لنفسها وأحرص على عِفَّتِها وشَرَفِها وأبعد عن الخضوع والتكسُّرِ في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها وتزداد سعادتها في زواجها، ومن تَعَجَّلَ الشيء قبل أوانه عُوقِب بحرمانه.

 

حكم كلام الحب بين المخطوبين هل يجوز للخاطب الاحتفاظ بصورة خطيبته دار الإفتاء هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته الشبكة

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