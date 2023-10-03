الفنان التشكيلي أحمد نوار يكشف ذكرياته مع حرب أكتوبر

كشف الفنان التشكيلي الدكتور أحمد نوار، عن ذكرياته مع حرب أكتوبر المجيدة، والتي شارك فيها، قائلًا: « تعرضت لإطلاق النار من قبل أحد أفراد جيش العدو الصهيوني، وكادت الرصاصة تنال مني، إلا أنني نجوت منها».

وأضاف نوار أنه قام برصد أحد أفراد جيش العدو، ونجح في اصطياده بالفعل، ثم فر هاربًا من دبابات العدو، ليختبئ في أقرب مخبأ مجهز من الجيش المصري، موضحًا أنه قام بقنص أول فرد من أفراد جيش العدو، وحصل على مكافأة من قبل قائده 5 جنيهات وقتها.

وأشار إلى أن العدو الصهيوني كان يجهز مواقع هو الآخر، بينما كانت هناك استعانة ببعض المهرة في الرماية من سلاح حرس الحدود، وتابع: «كنت أنا أول دفعة في سلاح القناصة بالجيش المصري الجديد، والقناص يجب أن يكون ماهرًا في الرماية ويقتنص الوقت لاصطياد الهدف».

وأوضح أنه رافق أحد قياداته لعمل استطلاع لأحد مواقع العدو، وتم اقتحام الموقع عن طريق 100 جندي بتغطية من الصواريخ وقام بقنص 15 قناص قبل حرب أكتوبر، وبالتحديد في عام 1971، مشيرا إلى أن الاشتباكات كانت نهارا وكان العدو يستخدم الهاون.