نائب محافظ سوهاج يتابع ورشة عمل تدريب فرق عمل المراكز التكنولوجية المتنقلة

تفقد اليوم أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، يرافقه حاتم محمود عبد العزيز مدير عام الموارد البشرية؛ وذلك في ضوء إستراتيجية مصر 2030، وحرص القيادة التنفيذية بمحافظة سوهاج على الارتقاء بالعنصرالبشرى.

محافظة سوهاج

ونقل نائب المحافظ تحيات الوزير المحافظ للحضور والمشاركين بالورشة، وأعرب عن شكره لوزارة التخطيط لما توليه من إهتمام في ملف التحول الرقمى وتقديم الدعم الفنى للمؤسسات الحكومية.

وأكد "القاضي" علي أهمية المركز التكنولوجي المتنقل والذى ساهم في وصول الخدمات للمواطنين في القرى والنجوع بشكل أسرع وأيسر على المواطن، مشيرا إلى أن محافظة سوهاج من أولى المحافظات التي تبنت فكرة المركز التكنولوجي المتنقل.