العراق.. ارتفاع ضحايا حريق زفاف الحمدانية إلى 119 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة حريق الحمدانية إلى 119 قتيلا بحسب ما أعلنت مديرية الصحة في محافظة نينوى العراقية، اليوم الثلاثاء.

وكانت وزارة الداخلية العراقية، في وقت سابق، أعلنت نتائج التحقيقات في حريق قاعة حفل الزفاف بالحمدانية بمحافظة نينوى.

وقالت وزارة الداخلية العراقية، في مؤتمر صحفي، إن "قاعة الحفلات في الحمدانية كانت مغلفة بمواد سريعة الاشتعال"، مضيفة أن "السبب الرئيسي في الحريق هو إطلاق الألعاب النارية داخل قاعة الحفلات".

وأحالت الداخلية العراقية قائم مقام الحمدانية ومسؤولين آخرين للقضاء على خلفية الحادث، حيث أوصت اللجنة التحقيقية بإعفاء قائم قام قضاء الحمدانية ومدير قسم الإطفاء في نينوى ومدير الدفاع المدني وتسجيل مجلس تحقيقي.

وأوصت اللجنة التحقيقية باعتبار ضحايا حادثة الحمدانية شهداء، مؤكدة أن حادث الحريق كان عرضياً.

وكان حريق نشب في قاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى، في شمال العراق، خلال حفل زفاف الثلاثاء الماضي، بحسب ما أعلنت السلطات.