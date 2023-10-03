الإمارات.. مرسوم هام من محمد بن راشد بشأن إمارة دبي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

ووفق لنص القرار؛ فقد جاء المجلس برئاسة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائباً للرئيس، وعضوية كل من : الشيخ أحمـد بن سعيـد آل مكتوم ومحمد هادي الحسيني وريم بنت إبراهيم الهاشمي وسلطان بن سعيد المنصوري ومحمد إبراهيم الشيباني وعبـدالرحمـن صالح آل صالح هلال وسعيد المري؛ على أن يكون محمد إبراهيم الشيباني، عُضواً مُنتدباً لإدارة أعمال المؤسّسة.