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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غير صحيح.. بيان عاجل من الكرملين بشأن الاتهامات الأرمينية لمعاهدة الأمن الجماعي

روسيا وأرمينيا
روسيا وأرمينيا

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأثنين، بأن روسيا ترفض اتهامات أرمينيا بأن الشراكة الثنائية وآليات منظمة معاهدة الأمن الجماعي غير كافية لحمايتها، وهذا لا يتوافق مع الواقع.

وأوضح بيسكوف في مؤتمر صحفي: "نحن نختلف تمامًا مع كلمات رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بأن قرار أرمينيا بالانضمام إلى نظام روما الأساسي كان بسبب "عدم كفاية" أدوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي والشراكة الأرمنية الروسية لضمان أمن البلاد، هذا غير صحيح". 

وأضاف بيسكوف: "أعتقد أن معظم الأرمن ما زالوا يفهمون أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي وأدوات الشراكة الأرمنية الروسية لا غنى عنها على الإطلاق في الوقت الحالي".

ويوافق الكرملين على أن الجانب الأرمني يمكنه طرح قضايا للمناقشة والنقد، لافتا: "لكن الجانب الأرمني ليس لديه أفضل من هذه الآليات، ونحن متأكدون من ذلك ونفهم جيدا أن معظم الأرمن يدركون ذلك أيضا".

وصوت البرلمان الأرميني اليوم لصالح التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 

وقالت وزارة الخارجية الروسية لوكالة تاس، إن تصديق أرمينيا على نظام روما الأساسي سيكون له عواقب سلبية للغاية على العلاقات الثنائية.

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق المفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا بتهمة "الترحيل غير القانوني" لأطفال أوكرانيين. 

ورفضت موسكو مثل هذه الاتهامات، واصفة "صياغة السؤال ذاتها" بأنها شائنة، وأشارت إلى أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإن قراراتها باطلة وباطلة بالنسبة لـ روسيا.

خاطئ.. الكرملين يعاتب أرمينيا على قرار انضمامها إلى الجنائية الدولية

أرمينيا تصوت لصالح الإنضمام للمحكمة الجنائية الدولية

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