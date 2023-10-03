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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 7 مطابع بالقاهرة لتقليد وطباعة مناهج دراسية بدون ترخيص

كتب
كتب

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 7 مطابع بالقاهرة لتقليد وطباعة كتب ومناهج دراسية لمراحل تعليمية مختلفة بدون ترخيص .

 

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام القائمين على إدارة عدد (7) مطابع "بدون ترخيص" كائنين بدائرة قسمى شرطة "عين شمس  - السلام أول" بالقاهرة بتقليد وطباعة كتب ومناهج دراسية لمراحل تعليمية مختلفة بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.      

أمكن ضبط القائمين على المطابع وبحوزتهم كميات كبيرة من الكتب الدراسية لمراحل تعليمية مختلفة.

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كتب القاهرة الكتب الدراسية مكافحة جرائم الاموال مكافحة جرائم

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