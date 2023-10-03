إثيوبيا.. تيجراي تعلن الحداد لمدة 3 أيام

أعلنت إدارة ولاية تيجراي المؤقتة الواقعة في شمال إثيوبيا، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 الحداد لمدة ثلاثة أيام لتكريم المقاتلين الذين فقدوا أرواحهم خلال الحرب العنيفة التي استمرت عامين وانتهت في نوفمبر 2022.

وأعلن الجنرال تاديسي ويريد، نائب رئيس إدارة تيجراي المؤقتة، هذا القرار خلال مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام الحكومية أمس الاثنين، وستبدأ فترة الحداد في 13 أكتوبر 2023، وسيتم مراعاتها في المنطقة، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وذكر الجنرال تاديسي أنه في اليوم الأول من فترة الحداد، ستعلن الإدارة الإقليمية رسميا عن وفاة المقاتلين الذين فقدوا أرواحهم خلال الحرب وشدد على أهمية انتظار الإعلان الحكومي الرسمي، حيث سبق أن تم إبلاغ بعض الآباء بشكل غير رسمي بوفاة أبنائهم وأفراد أسرهم، مضيفا أن "مثل هذه المعلومات التخمينية لا تحترم التضحيات التي قدمها الشهداء".

وأكد أنه تم الانتهاء من جمع البيانات المتعلقة بسير الشهداء مشيرا إلى أنه لا ينبغي على أولياء الأمور الاستفسار عن مكان وجود أبنائهم، حيث ستقوم الإدارة بإبلاغهم شخصيا بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسليم الشهادات والرسائل التي تصف بطولة كل شهيد إلى عائلاتهم على عناوينهم.

وشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حربا ضد عرقية تيجراي بدأت في نوفمبر من عام 2020 متحالفا مع الجيش الإريتري وميليشيات فانو، ضد جبهة تحرير شعب تيجراي، واستمرت عامين ارتكبت خلالها فظائع إنسانية وجرائم حرب، وانتهت بتوقيع اتفاق السلام بين الجانبين في بريتوريا بجنوب أفريقيا في نوفمبر 2022، ولكن في غياب الجيش الإريتري وميليشيات فانو.