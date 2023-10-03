مجلس النواب الليبي يصدر قانونا جديدا بشأن مدينة درنة

أعلن مجلس النواب الليبي اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، عن إقرار قانون لإنشاء جهاز إعادة إعمار وتأهيل مدينة درنة والمناطق المتضررة من السيول والفيضانات.

وذكرت بوابة "الوسط" الليبية أن مجلس النواب الليبي أقر القانون في جلسته التي عقدت اليوم بمقره في مدينة بنغازي.

وأعلن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، موافقة النواب بالإجماع على قانون إعمار وتأهيل درنة "بالتسمية وبالملاحظات" التي تقدم بها مجموعة من النواب حول مشروع القانون خلال الجلسة.

وداهمت الفيضانات والسيول مدينة درنة في العاشر من سبتمبر الماضي، بسبب العاصفة دانيال ما تسبب في دمار كبير وانهيار البنية التحتية في أجزاء كبيرة من مدن شرق ليبيا، إلى جانب مق.تل أكثر من 4 آلاف شخص.