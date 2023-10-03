مصر أكتوبر: السيسي أعلن الترشح استجابة لمناشدة المصريين في الميادين العامة

أشاد المهندس أحمد حلمي، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالأسكندرية، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشحه لفترة رئاسية جديدة وخوض انتخابات الرئاسة المقرر لها ٢٠٢٤، موضحا أن هذا القرار جاء استجابة لمطالبات المصريين جميعا والقوى السياسية المختلفة.

وأضاف"حلمي" فى تصريحات له اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دائما رجل المرحلة، وقائد حكيم، أثبت قدرته على قيادة دولة بحجم مصر، منوها أن نزول الاف المواطنين فى ميادين مصر العامة بمختلف محافظتها أوجب على الرئيس مواصلة تحمل مسئولية هذه البلد وشعبها.

وتابع الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالأسكندرية، أن الدولة المصرية شهدت العديد من الإنجازات والنجاحات على كافة المستويات الداخلية والخارجية، مشيرا إلي المشروعات القومية التي نفذت فى عهد الرئيس السيسي والتي شملت تأسيس بنية تحتية وأساسية طالت قرى ونجوع مصر من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وثمن حلمي اختيار المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني والأمين العام للمجلس الأعلي للإعلام، رئيسا للحملة الانتخابية للرئيس السيسي، قائلا: المستشار فوزي رجل مرحلة وكفء أثبت جدارته على تحمل المسئوليات الصعبة فى أحلك الأوقات".

وشدد على ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية فى تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة استحقاق دستوري هام على الجميع المشاركة فيه.

