عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصر أكتوبر: السيسي أعلن الترشح استجابة لمناشدة المصريين في الميادين العامة

المهندس أحمد حلمي
المهندس أحمد حلمي ، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر

أشاد المهندس أحمد حلمي، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالأسكندرية، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشحه لفترة رئاسية جديدة وخوض انتخابات الرئاسة المقرر لها ٢٠٢٤، موضحا أن هذا القرار جاء استجابة لمطالبات المصريين جميعا والقوى السياسية المختلفة.

وأضاف"حلمي" فى تصريحات له اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دائما رجل المرحلة، وقائد حكيم، أثبت قدرته على قيادة دولة بحجم مصر، منوها أن نزول الاف المواطنين فى ميادين مصر العامة بمختلف محافظتها أوجب على الرئيس مواصلة تحمل مسئولية هذه البلد وشعبها.

وتابع الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالأسكندرية، أن الدولة المصرية شهدت  العديد من الإنجازات والنجاحات على كافة المستويات الداخلية والخارجية، مشيرا إلي المشروعات القومية التي نفذت فى عهد الرئيس السيسي والتي شملت تأسيس بنية تحتية وأساسية طالت قرى ونجوع مصر من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وثمن حلمي اختيار المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني والأمين العام للمجلس الأعلي للإعلام، رئيسا للحملة الانتخابية للرئيس السيسي، قائلا: المستشار فوزي رجل مرحلة  وكفء أثبت جدارته على تحمل المسئوليات الصعبة فى أحلك الأوقات".

وشدد  على ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية فى تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة استحقاق دستوري هام على الجميع المشاركة فيه.
 

حزب مصر أكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة|استثمر فلوسك بأعلى ربح

أجواء الخريف.. أمطار متفاوتة في هذه المناطق| تحذير هام

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

وفرة في السلع الأساسية.. الحكومة والصناع والتجار يتوافقون على مبادرة لخفض الأسعار

موضوعات متعلقة

اتحاد عمال الجيزة ينظم مسيرة حاشدة لتأييد ترشح السيسى لفترة رئاسية جديدة

حماة الوطن بسوهاج تنظم مسيرات حاشدة لتأييد السيسي لفترة رئاسية جديدة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يلتقي وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة

اغتنم الفرصة.. شهادة إدخار جديدة بعائد 65%| تفاصيل

سمير فرج: انتصارات حرب أكتوبر المجيد حققها الشعب والجيش

مدبولي: العاصمة الإدارية مخطط بها مناطق لمحدودي الدخل واستيعاب 7 ملايين مواطن

الانتخابات الرئاسية 2024.. مباحثات لتصويت المصريين في الخارج

عاجل| ضربة موجعة في الزمالك تفسد أفراح الكونفدرالية.. وناصر ماهر يعلق على انضمامه للأبيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة عسل بالليمون على الريق؟

بـ وردة في منطقة الصدر.. سعر فستان سلمى أبو ضيف يثير الجدل

بعد مشاركتها في عرض أزياء بباريس.. صور تكشف أناقة منى زكي

بالمخطط.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة شريف منير

فيديو

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

٣ مدن عربية في خطر بعد دانيال .. هل الإسكندرية منها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ