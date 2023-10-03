عضو المكتب الفني لرئيس الوزراء: العاصمة الإدارية سهلت التواصل مع الجهات الحكومية المختلفة

‏قال ‏وسيم ‏أحمد، عضو المكتب الفني لرئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن أهم أعمالهم هي تحضير الاجتماعات الخاصة برئيس الوزراء ونتائج هذه الاجتماعات، ويقومون بكتابة التقارير الفنية للمشاريع، مؤكدا أن هناك إدارات أخرى مثل إدارة المشروعات تتابع المشاريع بشكل ميداني.

‏وتابع خلال حواره عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الانتقال للعاصمة الإدارية سهل العمل بشكل كبير لأنهم دائما في احتياج للتواصل والمتابعة مع كل الجهات الحكومية والوزارات، مضيفا أن في السابق كانت كل وزارة في مكان مختلف، لكن بعد الانتقال للعاصمة الإدارية أصبح الأمر سهلا جدا، وذلك سهل من تنفيذ المهام.

‏وأضاف ‏أن هناك العديد من الحوافز والتسهيلات لهم بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مثل سكن العاملين في العاصمة وهذا ساهم في قرب المسافة، وأن هذه واحدة من أهم المزايا.