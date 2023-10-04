أفضل دعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة.. اغتنمه

كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حرصا على الدعاء في الصلاة وهو نبي الله الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى، فما أحوجنا الى الدعاء لكثرة ذنوبنا.

قال النبي صلى الله عليه وسلم (أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد) فلنحرص على الدعاء في السجود، وبعد الرفع من الركوع وقبل التسليم من الصلاة وبالتحديد بعد انتهاء التشهد الأخير .

أفضل دعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة

«اللَّهُمَّ إِنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّار وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمسِيحِ الدَّجَّالِ»

ما هو أفضل دعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة ؟

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد التشهد الأخير (( اللهم انى اعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال ))، هذا الذى كان يداوم عليه صلى الله عليه وسلم.

أفضل دعاء بعد التشهد الأخير

-اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك

-اللهم انى اعوذ بك من العجز الكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال

-اللهم انى اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المأثم والمغرم .