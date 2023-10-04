تبرئة زبد البحر.. الحكومة تكشف الحقائق حول تداول أسماك نافقة بالأسواق

تداولت أنباء بشأن انتشار أسماك نافقة بالأسواق إثر حدوث ظاهرة زبد البحر، من جانبه نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول وجود أسماك نافقة بمحافظة بورسعيد.

حقيقة تداول أسماك نافقة بالأسواق

وأشار المركز، إلى أنه تواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتداول أسماك نافقة بالأسواق إثر حدوث ظاهرة زبد البحر بمحافظة بورسعيد، وأن الأسماك المتداولة في الأسواق سليمة وآمنة تماماً، حيث إن ظاهرة زبد البحر لم تؤثر على جودة الأسماك المتداولة بالأسواق.

وشددت هيئة الغذاء، على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كل الأسواق، وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات، حيث تخضع جميعها سواء (المجمدة أو المبردة أو الطازجة)، للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، وسحب عينات عشوائية منها وإخضاعها للتحاليل في المعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حال ضبط أية مخالفات.

وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

من جانبه قال الدكتور أشرف شبل، استاذ الاقتصاد والثروة السمكية بجامعة السويس، إنه في حال وجود تغييرات في البيئة البحرية تحدث هجرة بعض أنواع الأسماك ووجود أنواع أخرى، ولكن هذا لا يعني وجود أسماك ضارة بصحة الإنسان، مشيراً إلى أن التغير في البيئة البحرية لا يعني ظهور أسماك ضارة بالصحة وفي حال حدث ذلك لن تسمح الدولة بالاصطياد من هذه المصيدة.

وأضاف شبل لـ صدى البلد، أن هناك رقابة شديدة على الأسواق والمصايد المصرية، وفي حالة وجود أسماك ضارة بالصحة لن تسمح الدولة بتداولها في الأسواق، لافتاً إلى أن عملية صيد الأسماك تمر بمراحل وضوابط منها وجود الأوقات المعينة للصيد وفرز أنواع الأسماك، ويحدد جهاز اصطياد الأسماك من حيث الكمية التي تم اصطيادها وأنواعها، وتسجل بصفه دائمة التغيرات التي تحدث في المصايد البحرية طبقاً لقواعد وإجراءات حتى تصل الى المستهلك المصري.

وتابع: الأسماك التي يتم اصطيادها من أماكن طبيعية مثل البحار والبحيرات لتخضع للتصدير، بمعنى أنه في حالة وجود أي مشاكل أو ضرر بصحة الإنسان لن يتم تصديرها، مؤكداً أن الدولة تعمل على توفير المراقبة على المصايد والتطورات التي تحدث في عملية الصيد لما يمثل من أهمية بالنسبة لتصدير الأسماك.

وأشار استاذ الاقتصاد إلى دور الدولة في الحفاظ على صحة المواطن المصري والحفاظ على المكانة التنافسية للسوق المصري وسط الأسواق العالمية.

وشهد شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، خروج ريم أو زبد البحر، والذي يعد ظاهرة ربانية لتنظيف البحر، وتحدث في جميع البحار نتيجة امتزاج شديد بين ما تحمله مياه البحر من شوائب ومواد عضوية وأملاح ونباتات ميتة وأسماك متعفنة مما يؤدي لتشكل رغوة خفيفة جداً، ولكنها تمتد أحياناً لمسافات طويلة.

ظاهرة زبد البحر

ووجه الدكتور فريد إبراهيم الدسوقي، عميد كلية العلوم جامعة بورسعيد، قسم علوم البحار بالكلية بالإعلان عن تفسير لأسباب وجود رغوة أو ما يسمى بـ زبد البحر، حيث تم تداول صور ومشاهد مختلفة لظاهرة تبدو غريبة لمشاهديها على شاطىء بورسعيد.



وعلى الفور تمت معاينة بعض مواقع من الشاطىء خلال الأسبوع الماضي، ووجد أن الظاهرة فى حدودها الطبيعية الآمنة، حيث ينظف البحر نفسه بنفسه ومع زيادة شدة الأمواج تم قذف بعض الرغاوى الطافية نحو رمال الشاطىء، كما لوحظ أن زبد البحر أبيض اللون ودون رائحة دلالة على عدم وجود ملوثات، ولذا فإن وجود المادة العضوية (الدهون) ربما نتيجة أننا فى موسم صيد أسماك السردين بكثرة .



وأكد الدكتور محمد إسماعيل، رئيس قسم علوم البحار بالكلية، أن هذه الظاهرة تحدث في جميع البحار نتيجة امتزاج شديد لما تحمله مياه البحر من شوائب ومواد عضوية وأملاح ونباتات ميتة وأسماك متعفنة مما يؤدي لتشكل رغوة خفيفة جداً، ولكنها تمتد أحياناً لمسافة خمسين كيلو متراً، تتكون من تركيزات أعلى من المواد العضوية المذابة (بما في ذلك البروتينات ، اللجنين ، والدهون).



يتكون زبد البحر عادةً من خليط من المواد العضوية المتحللة، بما في ذلك العوالق الحيوانية، والعوالق النباتية، والطحالب (بما في ذلك الدياتومات)، والبكتيريا، والفطريات، وحتات النباتات الوعائية، ولكن تختلف كل حالة من زبد البحر في محتوياتها الدقيقة. في بعض المناطق، وجد زبد بحر يتكون أساسا من البروتين، مهيمنا في كل من الزبد الجديد والقديم، بالإضافة إلى الليبيدات والكربوهيدرات، ويشير التركيز غني البروتين وقليل الكربوهيدرات إلى أن السكريات توجد في الصمغ النباتي المحيط الذي تنشئه الطحالب، أو في المادة النباتية التي استهلكتها البكتيريا بسرعة.