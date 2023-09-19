أستاذ علوم البحار يكشف أسباب حدوث ظاهرة "زبد البحر"

أكد محمودعبد الراضي، أستاذ علوم البحار، أن ظاهرة زبد البحر ظاهرة طبيعية تحدث في كل البحار المالحة في العالم، مشيرا إلى أنه تظهر باللون الأبيض، في كل البحار.

وقال محمود عبد الراضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن ظاهرة زبد البحر تحدث نتيجة امتزاج ملح البحر مع الهواء، مما يساهم في تكونه على سطح المياة.

وتابع أستاذ علوم البحار، أنّ ظاهرة زبد البحر في حدودها الطبيعية الآمنة، حيث يقوم البحر بتنظيف نفسه بنفسه ومع زيادة شدة الأمواج تظهر بعض الرغاوي الطافية على الرمال.

