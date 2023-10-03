لتطوير الذكاء الاصطناعي.. ميتا تستخدم منشورات وصور المستخدمين على فيسبوك وإنستجرام

قالت شركة ميتا المالكة لتطبيقي فيسبوك وإنستجرام إنها تستخدم صور المستخدمين العامة ومنشوراتهم لتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها، مؤكدة أنه لن يمس الرسائل والمشاركات الخاصة.

وقال متحدث باسم الشركة إن مساعدها الافتراضي الجديد يستخدم النصوص والصور العامة من أجل التدريب في مجال الذكاء الاصطناعي.

وصرح نيك كليج، رئيس الشؤون العالمية في ميتا، لوكالة “رويترز” في مقابلة ، إن المشاركات التي تم تغذيتها بالذكاء الاصطناعي الجديد تشمل النصوص والصور، مضيفا أن الذكاء الاصطناعي لم يتطرق إلى المنشورات والرسائل الخاصة، مثل تلك التي تتم مشاركتها مع الأصدقاء والعائلة فقط.

وأكد كليج لرويترز إن ميتا لديها بعض الإجراءات لاستبعاد التفاصيل الخاصة من مجموعات البيانات العامة التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي. ولم تذكر مقابلة المنفذ أي إجراءات محددة مستخدمة.



وأوضح كليج “لقد حاولنا استبعاد مجموعات البيانات التي تحتوي على رجحان كبير للمعلومات الشخصية، مضيفا أن الشركة لم تستخدم مواقع مثل LinkedIn لتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها بسبب مخاوف الخصوصية”.

وأشار كليج إلى أنه يتوقع أن يعترض بعض الأشخاص بشكل قانوني على ما إذا كان تدريب الذكاء الاصطناعي باستخدام محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر يعد استخدامًا عادلاً.

وافتتحت شركة ميتا مساعدها الافتراضي Meta AI يوم الأربعاء الماضي في إصدار تجريبي، حيث يهدف المساعد الجديد إلى مساعدة المستخدمين على إنشاء ملصقاتهم الرقمية الخاصة بناءً على المطالبات النصية، وتحرير الصور بتعليمات نصية، والدردشة مع شخصيات الذكاء الاصطناعي.