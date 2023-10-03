عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وسط أحضان الطبيعة.. رانيا التومي تسحر العيون بإطلالة ساحرة

رانيا التومي
رانيا التومي

تحرص الفنانة التونسية رانيا التومي علي مشاركة جمهورها احدث اطلالاتها التي تمزج بين الأنوثة والاناقة في آن واحد، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور  "إنستجرام".

وظهرت رانيا التومي بإطلالة صيفية مفعمة بالانوثة، حيث ارتدت فستان شورت مشجر، يتناسب مع اجواء الصيف، واختارت ترك خصلات شعرها الاشقر منسدلة فوق كتفيها، ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المتناغم مع لون بشرتها.

يذكر أن آخر أعمال رانيا التومي مسلسل "سره الباتع" إنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين حيث تضم القائمة كلاً من أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حسين فهمى، أحمد عبد العزيز، هالة صدقي، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، خالد أنور، اسلام حافظ، وعدد كبير من الفنانين، وسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التليفزيونية.

معلومات عن رانيا التومي

بدأت مسيرتها في عام 2012 شاركت في مسلسل مشاعر.

شاركت في بعض الأعمال الفنية منها: الهربة، ناعورة الهواء، مشاعر.

أطلق عليها لقب الحسناء التونسية وذلك لجمالها الخلاب.

تتمتع رانيا أيضًا بذوق رفيع وأسلوب فريد عندما يتعلق الأمر باختيار فساتين السهرة، دائما ما تظهر بأجمل فساتين السهرة العصرية بألوان مختلفة تناسب بشرتها الفاتحة وتعتبر رانيا التومي هي إحدى الوجوه الشابة في تونس تحظى باهتمام كبير من خلال ظهورها كمذيعة للطقس جمالها دفعها نحو الفن والموضة من خلال الصور التي نشرتها وعرضها للعديد من الأزياء واهتمامها بالموضة فازت رانيا التومي بلقب ملكة جمال تونس ولها جماهيرية كبيرة وتعتبر أحد المشاهير الذين ظهروا على التلفزيون.

 

 

IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_٢٠٥٦٥٦
IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_٢٠٥٦٥٦
IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_٢٠٥٥٤٧
IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_٢٠٥٥٤٧
IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_٠٤٢٨٤٤
IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_٠٤٢٨٤٤
IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_٠٤٢٧٤٦
IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_٠٤٢٧٤٦
IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_٠٤٢٧٢٧
IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_٠٤٢٧٢٧
IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_٠٤٢٧١٣
IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_٠٤٢٧١٣
IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_٠٤٢٦٥٦
IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_٠٤٢٦٥٦
IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_٠٤٢٦٤٣
IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_٠٤٢٦٤٣
IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_٠٤٢٦١٩
IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_٠٤٢٦١٩

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

للمرة الأولى.. الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

رد فعل الأهلي عقب تغيير موعد مباراة أنبي في نصف نهائي كأس مصر

3000 جنيه بالطن.. مفاجأة بشأن انخفاض أسعار البصل وهذا ثمن الكيلو

مفاجأة من الحكومة الأسبوع المقبل| انخفاض أسعار السلع وهدية من المركزي والتجار

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

ترشيحاتنا

طائرات التحالف الدولي تخترق الأجواء السورية 9 مرات خلال يوم

مأساة فنانة شهيرة| وفاة 7 من أفراد أسرتها في يوم واحد .. تفاصيل

نبأ سار.. الخزانة الأمريكية تكشف عن مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

هل يحاسبنا الله تعالى على الأفكار السيئة التي تدور في عقولنا؟ دار الإفتاء ترد

زيادة في أسعار شيري تيجو 8 الجديدة في مصر

لميس الحديدي: مبادرة خفض الأسعار جاءت في توقيت مهم مع بدء الدراسة|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى عبد اللطيف: هذه الأبراج ستطور من نفسها في عام 2024

بشرى.. توقعات ليلى عبد اللطيف في العام القادم بالثروة المالية لهذه الأبراج

ميريام فارس تثير الجدل باطلالة ملفتة

ليلى عبد اللطيف: هذه الأبراج ستحصل على الحب والرومانسية في عام 2024

فيديو

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ