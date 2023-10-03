تخدم 90 مليون مواطن.. سيمنز تعلن وصول أول قطار كهربائي فائق السرعة لمصر

قال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز إيه جي، رولاند بوش، اليوم الثلاثاء، إن مشروع شبكة القطارات الكهربائية فائقة السرعة في مصر سيربط بين 90 مليون شخص ويوفر لهم النقل الأخضر حتى منازلهم.

وأضاف بوش، لـ”الشرق” السعودية، إن “مشروع شبكة القطارات الكهربائية فائقة السرعة في مصر يعتبر أضخم صفقة في تاريخ سيمنز”.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز: “سيربط بين 90 مليون شخص ويوفر لهم النقل الأخضر حتى منازلهم، وأول قطار ركاب وصل للقاهرة قبل بضعة أيام، وسنذهب للاحتفال بوصوله”.

تتعاون الدولة المصرية مع الشركات الألمانية العاملة في الصناعات الثقيلة، لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، ومن بينها شركة سيمنز.

وتعد شركة سيمنز سيمنز الألمانية من أكبر منتجي التقنيات الموفرة للطاقة في العالم، كما أنها تلعب دورًا رائدًا في حلول البنية التحتية والصناعة.