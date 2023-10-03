موعد تنفيذ مبادرة خفض الأسعار.. الغرف التجارية تعلن بشرى للمصريين |فيديو

تحدث علاء عز أمين عام إتحاد الغرف التجارية عن المبادرة التي أطلقتها الحكومة اليوم، ممثلة في البنك المركزي المصري بالاتفاق مع التجار لخفض أسعار السلع.



وأضاف علاء عز، خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن المبادرة من المتوقع أن تنطلق منتصف الاسبوع القادم وهي خطوة هامة خاصة ان معدلات التخضم وصلت لارقام غير مسبوقة قد تكون لها مبرراتها لكنها في ذات الوقت غير مقبولة سواء للمواطن أو الحكومة أو القطاع الخاص نفسه متوقعاً أن تبدأ عمليات التنفيذ ودخول المبادرة في السريان مابين منتصف الاسبوع القادم حتى نهايته.

الغرف التجارية: بعض المنتجين التزموا بالتنازل عن الأرباح نهائيا



وتابع أمين عام إتحاد الغرف التجارية، قائلاً: " اليوم الاجتماع كان به قادة السوق في السلع الاسايسية التي ستعمل المبادرة عليها وهذه ليست مبادرة واحدة بل أكثر من مبادرة لانها نسعى لان تكون مستدامة وليست فترة مؤقتة

وأشار أمين عام إتحاد الغرف التجارية إلى،أن بعض المنتجين التزموا بالتنازل عن الأرباح نهائيا خلال فترة المبادرة بالإضافة إلى وعود من القطاع الخاص بتنفيذ المبادرة باستمرار، والبنك المركزي وعدنا بتوفير الدولار. وهو المكون الدولاري في السلع بالاسعار الرسمية .

وشدد علاء عز، على أن الخفض في الاسعار سيكون جلياً وواضحاً ، مؤكداً أن هناك حدود قصوى للبيع دون أن تكون أسعاراً إسترشادية أو تسعيرة جبرية لكن حد أقصى للبيع يتحرك فيه البائع، معلقاً:" ممكن يبيع اقل ولكن لايمكن ان يكون اعلى من ذلك"



وأوضح أمين عام إتحاد الغرف التجارية ، أن الخفض سيكون كبيراً وواضحاً ومستمراً في عدد كبير من السلع الرئيسية مثل الفول والعدس الالبان والجبن ومنتجاتها والمكرونة وزيت الطعام والسكر والارز وهي السلع التي تمس الاسرة المصرية سوف يكون بها خفض واضح في الاسعار سيعلن منه من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء.

وقال علاء عز، إن المبادرة من المتوقع أن تنطلق منتصف الاسبوع القادم وهي خطوة هامة خاصة ان معدلات التخضم وصلت لارقام غير مسبوقة قد تكون لها مبرراتها لكنها في ذات الوقت غير مقبولة سواء للمواطن أو الحكومة أو القطاع الخاص نفسه متوقعاً أن تبدأ عمليات التنفيذ ودخول المبادرة في السريان مابين منتصف الاسبوع القادم حتى نهايته.