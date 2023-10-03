الأهلي يعلن عن موعد السفر لـ تنزانيا بقرار من كولر



أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، طلب السفر إلى تنزانيا يوم 18 أكتوبر الجاري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر يفضل السفر في هذا الموعد، خاصةً أن منتخب مصر يخوض مباراته الودية يوم 16 من نفس الشهر، وبالتالي سيخوض مرانه بعد عودة الدوليين ثم يغادر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم 20 من نفس الشهر، في الدوري الإفريقي".

أعلن اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة فريقي الأهلي وإنبي في اللقاء الذي كان مقرر له السابعة من مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي كأس مصر ليقام في التاسعة مساء

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إنبي غدًا الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل في تحقيق الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضية على ملعب القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.