نشرة المرأة و الصحة| تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان مايا دياب.. ونصائح للأمهات في بداية العام الدراسي

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
حظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 وتوقعات الأبراج على الصعيد العاطفي والمهنى
يبحث عدد كبير من الأشخاص عن حظك اليوم على جوجل مع بداية أى يوم جديد، حيث ينتظر محبي الأبراج إلقاء نظرة قبل القيام بأي مهام في اليوم.
بإطلالة ملفتة.... جوري بكر تستعرض أناقتها| شاهد
حرصت الفنانة جوري بكر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.
من غيرعصبية وصوت عالي...نصائح للأمهات في بداية العام الدراسي
قال الدكتورة رشا صلاح سيف، استشاري اسري ومدرب فن الحياة، أن مع بداية العام الدراسي تتزايد الأعباء والمسئوليات في كل بيت ولكن يظل دور الأم ذو طابع خاص ومميز في هذه الفترة.
اطلالة دراماتيك..تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان مايا دياب
حرصت الفنانة مايا دياب على مشاركة متابعهيا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.