أحمد ناجي قمحة يكشف أهم التحديات التي واجهت مصر في السنوات الأخيرة|فيديو

أكد أحمد ناجي قمحة الكاتب الصحفي، أن عنوان فترة العشر سنوات الماضية هي إرادة شعب ورؤية قائد وإنجاز وطن .

وأضاف “ قمحة ” في لقائه مع ببرنامج “مصر جديد” المذاع عبر فضائية" etc "، أن أكثر تحدي تعرضت له مصر خلال ١٠ سنوات الماضية هما الإرهاب والوعي مؤكدا أن كلاهما أخطر من الأخر .

قمحة:القوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة نابت عن الشعب

وتابع قمحة ،أن القوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة نابت عن الشعب في معركة الإرهاب والزود عن هذا الوطن وتم التخلص من الجماعات الإرهابية.

وأشار أحمد ناجي قمحة الكاتب الصحفي إلى، أن معركة استهداف الوعي لن تنتهي إلا بالتخلص من التطرف والتفكير الضيق .

