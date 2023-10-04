خبير منشآت وكباري يكشف السبب العلمي في حريق مبني مديرية أمن الإسماعيلية|فيديو

قال الدكتور خالد حيزه، أستاذ المنشآت المسلحة والكباري ووكيل كلية الهندسة جامعة المنوفية الأسبق، وعضو كود الحريق العالمي، إن مبنى مديرية أمن الإسماعيلية ليس جديدًا ولكنه مُحدّث وتم افتتاحه 2019، موضحًا أن الأحمال الحرارية زادت في المبنى بعد التطوير الأخير، وتم غلق المبنى وأصبح يعمل بالتهوية المكيفة عن طريق التكيف.

خالد حيزه: هناك شركات متخصصة ومعتمدة خاصة في الحماية المدنية

وأضاف "حيزه"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحريق بدأ 4.5 فجرًا واستمر حتى تعدينا كود الحريق الدولي، لافتًا إلى أنه لا يستبعد الإهمال أن يكون هو السبب في هذا الحريق، والتحول من التهوية الطبيعية إلى الصناعية ولابد من التدريب على تفادي الحرائق على يد شركات متخصصة.

وتابع الدكتور خالد حيزه، أستاذ المنشآت المسلحة والكباري، قائلاً: "هناك شركات متخصصة ومعتمدة خاصة في الحماية المدنية وتفادي الحرائق في المنشآت، مشددًا على أنه ولابد من الاستعداد من قبل فرق الحماية المدنية ودعم أجهزة الحماية وأن يكون له ميزانية مستقلة".