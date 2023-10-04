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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كان حلمًا.. طبيب يُجري أول جراحة نقل أعصاب لطفلة وينقذها من الشلل|تفاصيل

الطفلة رواس
الطفلة رواس

قال الدكتور باهر لبيب، استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، وهو طبيب مصري يجري أول جراحة نقل أعصاب لطفلة وينقذها من الشلل، "كان حلمًا بالنسبة لي أن أساعد أي مريض أشوفه سواء في مصر أو بالخارج، طالما أن ذلك في مقدرتي، و أن أحقق حلم مريض يريد تحريك أي جزء بجسمه".

من جانبه أكد محمد مفتاح، والد الطفلة رواس ، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة دي ام سي، أن ابنته رواس من مواليد 2015 وقد وُلدت ولديها شلل نصفي، وقد جاءوا أكثر من 6 مرات من تونس إلى مصر بحثًا على طبيب يُعالجها حتى تعرفوا على دكتور "لبيب" صدفة عن طريق عمها، موضحا أن الدكتور قام بطمئنتهما وأخبرهم بإجراء العملية في اليوم الثاني بعد الكشف.

وأضاف "مفتاح"، أن الدكتور "لبيب" بذل مجهودًا كبيرًا مع ابنته بعملية نقل الأعصاب، و يقوم بمتابعتها بشكل مستمر وبالفعل الفتاة تشعر بتحسن بشكل مبدئي.

نجاح العملية رغم صعوبتها

بينما أوضح صالح مفتاح، عم الطفلة رواس، أن الطبيب "لبيب" أخبرهم أن هناك علاجًا طبيعيًا مكثفًا لمدة 6 أشهر، معبرا عن سعادته: "إحنا مبسوطين أن العملية نجحت بنسبة 100% برغم صعوبتها". 

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