بعد عزله.. مكارثي: أنا جمهوري بهم أخسر أو أفوز

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي المعزول كيفن مكارثي، أنه لم يعمل لمصلحته وعمل مع الديمقراطيين في أزمة الدين الحكومي من أجل الأمة.

وحسب قناة "الحرة" الأمريكية، أضاف مكارثي أن الديمقراطيين حاولوا التعطيل، لافتًأ إلى أنه يكن يستطيع تحمل عدم استلام العسكريين رواتبهم.

وتابع قوله "كيف يتم اتخاذ إجراء ضدي لأنني اتخذت قرارا لصالح البلاد؟"، مستطردًا أنه يجب وضع البلاد أولًا.

وأكد "أريد أن أكون جمهوريًا محافظًا يحكم، وهذا ليس الحزب الذي أنتمي إليه"، مشيرًا "من السهل أن نرى الفرق بين ما دمره بايدن في أمريكا والسياسات التي استطعنا أن نخلقها".

واستطرد مكارثي "أنا جمهوري .. أفوز بالجمهوريين وأخسر بالجمهوريين"، موضحًا أنه لم يسمع النائب مات جيتس يقول شيئًا صادقًا حتى الآن.

وأكد أنه يؤمن بأنه في نهاية المطاف سيصل الديمقراطيون والجمهوريون إلى أرضية مشتركة.