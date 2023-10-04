بمستشفى الغردقة.. إجراء جراحات في الوجه والفكين بنجاح

قاد الفريق الطبي المتميز في مستشفى الغردقة العام عمليات جراحية حرجة بنجاح لمريضين يعانون من إصابات خطيرة.

وتضمنت العمليات تثبيت الكسور في الفكين بواسطة شرائح ومسامير، وذلك بتنسيق دقيق وجهود تنظيمية عالية.

الحالة الأولى كانت لشاب يبلغ من العمر 17 عامًا، كان يعاني من كسرين في الفك السفلي.

نفذ العملية الفريق الطبي المميز بقيادة الدكتور عصام بهجات، الأستاذ المشهور في جراحة التجميل وجراحة الوجه والفكين بجامعة جنوب الوادي، بالتعاون مع الدكتور مصطفى عبداللاه، أخصائي التخدير، والدكتورة منى سيد توفيق، رئيسة قسم الأسنان بالمستشفى.

الحالة الثانية كانت لرجل يبلغ من العمر 27 عامًا، كان يعاني من كسور بالفك العلوي والجدار السفلي للعين اليسرى. تمت العملية بنجاح وتم تثبيت الكسور بواسطة شرائح ومسامير.

يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة والمباركة لتعليمات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بإشراف من الدكتورة رشا عادل، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور عمرو عادل عبد العال، مدير إدارة المستشفيات، وتحت إشراف الدكتور هشام طه، مدير إدارة الأسنان بالمديرية.