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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جريئة لـ إيمان العاصي في أحدث ظهور| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة إيمان العاصي، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت بإطلالة مثيرة بفستان أسود، عاري الصدر، ومفتوح من الركبتين، وتفاعل معها جمهوره.

يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "جعفر العمدة" والذي تم عرضه في مارس 2023 وكان بطولة كل من: النجم محمد رمضان والفنانة هالة صدقي، أحمد داش، إيمان العاصي، مي الكساب، منه فضالي، زينة، عصام السقا، أحمد فهيم، وغيرهم العديد من النجوم وكان العمل من إخراج وتأليف محمد سامي.

وكانت تدور أحداثه في إطار درامي حول "جعفر العمدة " وهو الفنان محمد رمضان والذي كان يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء وهم "ثريا " وهي الفنانة مي الكساب و" دلال " وهب الفنانة إيمان العاصي و"نرجس " وهي الفنانة منه فضالي إلا أنه يقرر الزواج من "عايدة" وهي الفنانة زينة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.
 
مشاركة إيمان العاصي في مسلسل "الاختيار" 

مسلسل "الاختيار" الجزء3 والذي تم عرضه في إبريل 2022 وكان بطولة كل من: الفنان ياسر جلال والفنان أحمد عز والفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد السقا والفنانة إيمان العاصي والفنان محمد رياض وغيرهم العديد من النجوم وكان العمل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي. 

 

 

 

 

إطلالة مثيرة اعمال ايمان العاصي الفنانة ايمان العاصي إيمان العاصي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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