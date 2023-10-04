مبادرة لزراعة شتلات الزيتون في مدينة العريش

نظم فرع جهاز البيئة بشمال سيناء بالتعاون مع جامعة العريش ومحافظة شمال سيناء، مبادرة لزراعة شتلات الزيتون ونظافة شاطئ البحر، وذلك تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش.



وقالت المهندسة رضوى سامي شاهين مدير فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة شمال سيناء، أن المبادرة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، وضمن مبادرة اتحضر للأخضر.

أضافت شاهين، أن المبادرة بدأت بنظافة شاطئ البحر، بجانب زراعة شتلات الزيتون في حديقة المساعيد البحرية والشوارع والميادين والمدارس، بجانب عقد ندوات حول أضرار النفايات البلاستيكية.



أشارت شاهين، إلي أهمية توعية الأفراد بأضرار التلوث البلاستيكي وأهمية إيجاد حلول لمشكلة مخلفات البلاستيك التي تضر ب الصحة و الاقتصاد والبيئة وضرورة تعديل السلوكيات البيئية الخاطئة وجهود الدولة المصرية في دعم العمل البيئي وخطورة الوضع الراهن من حيث كم المخلفات البلاستيكية والذي يساهم فعليا في ظاهرة الاحتباس الحراري.

أضافت أنه يتم استهلاك 14 مليار كيس بلاستيكي في السنة مما يمثل خطورة علي البيئة في مصر، اذ يؤثر التلوث البلاستيكي البحري على 800 نوعا على الأقل من الكائنات البحرية، وتقتل ما يصل إلى مليون طائر بحري.

أعلنت عن ضرورة دعم تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة تعمل علي الحفاظ على البيئة واستغلال النفايات لإنتاج صناعات نظيفة تفيد الأسرة المصرية بدعم مشروعات إعادة التدوير للمخلفات.

الوعي البيئي:



وأشار الدكتور هانى عبد الله العلاقمي وكيل كلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش ، على أهمية توعية الشباب بطرق الحفاظ على البيئة والعمل على الارتقاء بالوعى البيئي من خلال الدور الهام الذي تقوم به إدارة رعاية الشباب بعمل العديد من الندوات التوعوية وورش العمل في عدد من الكليات في جامعة العريش

وأكد العلاقمي على ضرورة الحفاظ على البيئة والعمل على التخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية وخطورة الحرق المكشوف وتأثيرها المباشر على صحة الأفراد.

وأشار الدكتور محمد نجاتى عميد كلية العلوم الزراعية البيئية الي التعريف بالبلاستيك واستخداماته وأضرار النفايات البلاستيكية على البيئة وتأثيرها على الكائنات الحية سواء في البر أو البحر.

قال نجاتي أن المبادرة أوصت بضرورة الحد من استخدام البلاستيك احادى الاستخدام وإيجاد البدائل المستدامة، تشجيع التوجه نحو النشاطات الاقتصادية الخضراء ودعم مشروعات إعادة التدوير، حشد الدعم للعمل التحويلي وتشجيع الاستثمار في إعادة تدوير البلاستيك، ضرورة التوعية والعمل على تعديل السلوكيات البيئية الخاطئة.

