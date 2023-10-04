دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يتطلع لنسيان أحزانه المحلية أمام لايبزيج| الليلة

يحل مانشستر سيتي ضيفا على نظيره لايبزيج، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة السابعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويعود مانشستر سيتي إلى المسابقة التي ظفر بلقبها للمرة الأولى في تاريخه، الموسم الماضي، بعد خسارتين متتاليتين أمام نيوكاسل (0-1) في كأس الرابطة، ثم أمام وولفرهامبتون (1-2) في الدوري عندما توقفت انطلاقته المثالية عند 6 انتصارات متتالية، وهي المرة الأولى التي ينهزم فيها السيتي مرتين متتاليتين منذ يناير الماضي.

والتقى الفريقان الموسم الماضي في ثمن النهائي، ففرض لايبزيج التعادل على أرضه (1-1) ذهابا، قبل أن يمنى بهزيمة مذلة بسباعية نظيفة إيابا، بينها خماسية للمهاجم إيرلينج هالاند الذي استبدل في الدقيقة 63.

لكن مهمة السيتي لن تكون سهلة أمام الفريق الألماني هذا الموسم كون الأخير أعاد بناء فريقه ووضعه على السكة الصحيحة بنتائج لافتة، بعدما خسر أحد أبرز 4 لاعبين في صفوفه هذا الصيف

ويتقاسم الفريقان صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وفي المجموعة ذاتها يلتقي الجريحان النجم الأحمر بلجراد الصربي مع يونج بويز السويسري.