لم يتم اختيارهم بعد.. نوبل تنشر أسماء الفائزين المحتملين بجائزة الكيمياء بالخطأ

نشرت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم الأربعاء، عن غير قصد، أسماء ثلاثة علماء قالت إنهم فازوا بجائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام، على الرغم من أن المعهد الذي يمنح الجائزة قال إن القرار لن يعلن قبل ساعات.



ووفقا لوكالة "رويترز"، كتبت الأكاديمية في رسالة بالبريد الإلكتروني وفقا لصحيفة "داجينز نيهتر" السويدية اليومية "جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 تمنح تقديراً لاكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جداً لدرجة أن حجمها يتحكم في خصائصها".



لكن يوهان أكفيست رئيس لجنة جائزة نوبل للكيمياء بالأكاديمية قال لرويترز "إنه خطأ من الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم. اجتماعنا يبدأ الساعة 09:30 بتوقيت وسط أوروبا (07:30 بتوقيت جرينتش) لذلك لم يتم اتخاذ قرار بعد. ولم يتم اختيار الفائزين".



ومن المقرر الإعلان عن جائزة نوبل للكيمياء لهذا العام الساعة 11:45 بتوقيت وسط أوروبا (09:45 بتوقيت جرينتش).



ونشرت صحيفة "افتونبلاديت" اليومية نسخة من رسالة البريد الإلكتروني للأكاديمية التي ذكرت أسماء الفائزين وهم مونجي جي. باوندي ولويز إي. بروس وأليكسي آي. إكيموف.