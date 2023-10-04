الإحصاء: معلم لكل 26 تلميذا في مصر للعام الدراسي 2022/2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاربعاء ، بياناً صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذى يحتفل به يوم 5 أكتوبر من كل عام، والذى اقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) منذ عام 1994، وذلك إحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة من منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو اعترافاً من المجتمع الدولي بالدور الفعال للمعلم فى التنمية، ويتم الاحتفال هذا العام 2023 تحت شعار "المعلمون أساس إصلاح التعليم ".

وعرض التقرير أبرز المؤشرات العالمية، إذ أظهرت الحاجة إلى 69 مليون معلم من أجل التمكن من توفير التعليم الأساسي للجميع بحلول عام 2030، حيث أن المرحلة الابتدائية في حاجة إلى 24.4 مليون معلم، بينما المرحلة الثانوية تحتاج إلى 44.4 مليون معلم على مستوى العالم.



وأوضح التقرير ، أن عدد المشتغلين بالتعليم قبل الجامعي قد بلغوا 1.099 مليون معلم بالتعليم قبل الجامعي (عام - فني - أزهر) يقومون بالتدريس لعدد 28 مليون تلميذ خـلال عــام 2022/2023، مقابـل 1.143 مليون معلم خـلال عــام 2021/2022، و 830.4 ألف معلم بالتعليم العام يقومون بالتدريس لعدد 23.244 مليون تلميذ عام 2022/2023 ، مقابل 856.7 ألف معلم بالتعليم العام يقومون بالتدريس لعدد 22.872 مليون تلميذ عام 2021/2022 .

بجانب نحو 128.4 ألف معلم بالتعليم الفني يقومون بالتدريس لعدد 2.250 مليون تلميذ عام 2022/2023 ،مقابل 135.3 ألف معلم بالتعليم الفني يقومون بالتدريس لعدد 2.191 مليون تلميذ عام 2021/2022 و 140.4 ألف معلم بالتعليم الأزهري يقومون بالتدريس لعدد 2.536 مليون تلميذ خلال عام 2022/2023، مقابل 151 ألف معلم خلال عام 2021/2022.

وفي مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي حيث سجل حوالي 63.2 ألف معلم بالتعليم قبل الابتدائي، (منهم 59.4 ألف معلم بالتعليم العام، 3.8 آلاف بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 1.4 مليون تلميذ (منهم 1.2 مليون تلميذ بالتعليم العام، 188.1 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال عام 2022/2023.

خلافا لمتوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (21) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة قنا العدد الأكبر حيث بلغ (38) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (9) تلاميذ لكل معلم.

وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (50) تلميذ بالتعليم الأزهري، كما بلغ عدد المشتغلين بقطاع التعليم الإبتدائي حوالي 485.5 ألف معلم بالتعليم الابتدائي (منهم 419.3 ألف معلم بالتعليم العام، 66.2 ألف معلم بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 15.1 مليون تلميذ (منهم 13.7 مليون تلميذ بالتعليم العام، 1.4 مليون تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال عام 2022/2023.

ومتوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (33) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (43) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (9) تلاميذ لكل معلم، وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (22) تلميذ بالتعليم الأزهري.

وفي التعليم الإعدادي حيث سجل حوالي 275.2 ألف معلم بالتعليم الإعدادي (منهم 238.4 ألف معلم بالتعليم العام، 36.9 ألف معلم بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 6.5 مليون تلميذ (منهم 6 مليون تلميذ بالتعليم العام، 505.2 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال عام 2022/2023.

ومتوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (25) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (34) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (7) تلاميذ لكل معلم، وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (14) تلميذ بالتعليم الأزهري.

وبلغ عدد المشتغلين بالتعليم الثانوني نحو 128.9 ألف معلم بالتعليم الثانوي (منهم 96.2 ألف معلم بالتعليم الثانوي العام، 32.7 ألف معلم بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 2.5 مليون تلميذ (منهم 2.1 مليون تلميذ بالتعليم الثانوي العام، 402.2 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال عام 2022/2023، بمتوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (22) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (31) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (6) تلاميذ لكل معلم، وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (12) تلميذ بالتعليم الأزهري.

بالإضافة إلي 128.4 ألف معلم بالتعليم الثانوي الفني يقومون بالتدريس لعدد 2.3 مليون تلميذ خلال عام 2022/2023.

كما وصل متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (18) تلميذ، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (40) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة شمال سيناء العدد الأقل وبلغ (7) تلاميذ لكل معلم.

التعليم المجتمعي والتربية الخاصة نحو 7.7 آلاف معلم يقومون بالتدريس بمدارس التعليم المجتمعي لعدد 141.5 ألف تلميذ خلال عام 2022/2023.



ومتوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (18) تلميذ، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة مطروح العدد الأكبر حيث بلغ (70) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة جنوب سيناء العدد الأقل وبلغ (3) تلاميذ لكل معلم.

9.5 آلاف معلم يقومون بالتدريس بمــدارس التربيــة الخاصة لعدد 46.4 ألف تلميذ.

ومتوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (5) تلاميذ، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الفيوم العدد الأكبر حيث وبلغ (6) تلاميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (2) تلميذ لكل معلم.

وفي قطاع التعليم المجتمعي او مدرسة الفصل الواحد: هو نوع من التعليم يُوفَر لكل الاطفال (6-14) سنة الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي وخاصة للفتيات في المناطق النائية.