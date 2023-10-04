ضبط حشيش وهيروين.. حملات أمنية مكبرة على تجار الكيف بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن "الدقهلية ، شمال سيناء ، المنوفية ، الأقصر ، القليوبية" جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة .

حيث تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الدقهلية) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة شمال سيناء) وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام).

وتم ضبط ( 4 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة المنوفية) وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,300 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين– بندقية خرطوش – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات).

ونجحت الحملات فى ضبط ( عاطلان "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الأقصر) وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

وتم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القليوبية) وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين– طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.