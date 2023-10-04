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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بشأن مصنع سامسونج بـ بني سويف

صدى البلد

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2023، بشأن الموافقة على منح شركة "سامسونج إلكترونيكس مصر ش.م.م" الموافقة لإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة.

ونصت المادة الاولي على "الموافقة على منح شركة "سامسونج إلكترونيكس مصر ش.م.م" الموافقة الواحـدة المنصوص عليها بالمادة (٢٠) من قانون الاستثمار المشار إليه عـن مـشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة ٦٠٠٠ متـر مربـع بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى، مدينة الواسطى، محافظة بنى سويف، على أن تلتزم بالانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج فـى النصف الثانى مـن عام ٢٠٢٤ واكتمال تنفيذ المشروع بنهاية عام 2025".

وتشم الموافقة الواحدة الصادرة للشركة "سامسونج إلكترونيكس مصر ش.م.م"،  إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.

وتتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار، ويتعين على هذه الجهـات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها.

 

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