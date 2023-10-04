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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صرف صحي الإسكندرية تعقد جلسات نقاشية على هامش فعاليات إسبوتك 2023

صدى البلد

شهدت فعاليات المعرض الدولي للمياه إكسبوتك استمرار لجلسات نقاشية وحوارية وزيارات وعروض تقديمية بجناح شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لتبادل الخبرات والتعرف علي أحدث التقنيات في مختلف المجالات، واستعراض اساليب التطوير والبحث العلمي بالشركة وخطواتها الجادة في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

فتم عقد جلسات نقاشية مع المنحة الألمانية GIZ وقد ابدوا اعجابهم بالتنظيم وبمجهود الشركة على كافة الاصعدة وأبدوا رغبتهم فى مزيد من التعاون فى مجال التغيرات المناخيه فى القريب العاجل وذلك لتطوير خططهم فى مشروع early warning system.


كما قام المسئول عن  مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بزيارة جناح الشركة  وأبدى اعجابه بالتنظيم وبالنشاط الملحوظ للشركه فى تحديث البيانات وقاعده البيانات الكامله الخاصه GIS وماوصلت له الشركه من فكر متطور  المبنى على خطط مدروسة بشأن التغيرات المناخية وخطوات الشركة في مجال البصمة الكربونية وذلك بالتعاون مع قطاع المعامل والبحوث والجودة.


وقد زار جناح الشركة بالمعرض مدير عام gis بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتم عرض إنجازات الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية في ملف الأمطار من حيث قراءة خرائط الأرصاد، وعمل dim لسطح الأرض، و database لكمية الأمطار وأماكن تجمعات مياه الأمطار، وعمل تحليل شبكي للطرق لمعرفة أقرب مسار، بخلاف توقيع النقاط الساخنة.
وتم طرح مشروع إقامة ورشة عمل عن التغيرات المناخية ويتم بها عرض لإنجازات الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية بشركة صرف صحي الإسكندرية في مواجهة مياه الامطار كنموذج.

وتم وضع خطوط لبروتوكول مع إحدي الشركات للتعاون وتبادل الخبرات والتدريب في مجال المعامل والجودة، بهدف تطوير ورفع كفاءة المعامل المركزية وتطبيق التكنولوجيا والنظم العالمية الحديثة حتى يمكن تقديم أفضل خدمة للمواطن.


يذكر أن المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات اكسبو ٢٠٢٣ يستمر لمدة ثلاثة أيام، وبمشاركة وزارات: الإسكان والمرافق، التعاون الدولى، البيئة، الشباب والرياضة، الإنتاج الحربى.
 

ويشارك في المعرض العديد من المنظمات الوطنية والدولية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:  السفارة الألمانية في القاهرة، GIZ، الشراكة الألمانية للمياه (GWP، شراكة إعادة التدوير الألمانية (GRP)، BVWM، والهيئة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وممثلي الهيئات والمنظمات والمحلية العاملة فى مجال المياه والصرف الصحى وتحليه المياه واداره المخلفات فى جمهوريه مصر العربية بالإضافة الي أكثر من 40 شركة ألمانية.

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