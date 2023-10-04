ننشر نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لمجلس الشيوخ| الأسماء كاملة

ينشر “صدى البلد” نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لمجلس الشيوخ، والتي أجريت اليوم الأربعاء، 4 أكتوبر 2023، وجاءت على النحو التالي:
أولاً : لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
1) النائب / محمد محمود فرج حسام الدين رئيساً
2) النائب / محمد شوقى عبدالعال العناني وكيلاً
3) النائب / عصام هلال محمود محمد وكيلاً
4) النائب / فرج فتحي فرج على أميناً للسر
ثانياً: لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار
1) النائب / هاني صلاح سرى الدين رئيساً
2) النائب / جمال عبدالحليم عبدالوهاب وكيلاً
3) النائب / ياسر محمد زكي إبراهيم وكيلاً
4) النائب / أكمل سامي نجاتي خطاب أميناً للسر
ثالثاً : لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية
1) النائب / حازم محمد سليمان محمد عمر رئيساً
2) النائب / عبدالحكيم عصمت السادات (عفت السادات) وكيلاً
3) النائبة / سماء سليمان السيد أحمد وكيلاً
4) السيدة النائبة / عايدة نصيف أيوب عوض الله أميناً للسر
رابعاً: لجنة الدفاع والأمن القومي
1) النائب / أسامة كامل منتصر محمد رئيساً
2) النائب / محمد جاد محمد جاد وكيلاً
3) النائب / طارق فاروق محمد نصير وكيلاً
4) النائب / خالد إسماعيل محمد فوزي أميناً للسر
خامساً : لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
1) النائب / محمد نبيل محمد حلاوة رئيساً
2) النائب / تيسير محمد رزق مطر وكيلاً
3) النائب / محمد مجد الدين فاروق المنزلاوي وكيلاً
4) النائب / أحمد عبدالمنعم محمد عماد الدين الجندي أميناً للسر
سادساً : لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة
1) النائب / عبدالخالق محمد عياد رئيساً
2) النائب / مجدى عبدالرحيم سليم وكيلاً
3) النائب / عمرو عزت محمد السيد وكيلاً
4) النائبة / نهى أحمد فتحى أحمد أميناً للسر
سابعاً : لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل
1) النائب / خالد محمد سعيد حسن شحاتة رئيساً
2) النائب / أكمل الله فاروق محمد أحمد عبدالعال وكيلاً
3) النائب / فايز إبراهيم محمد أحمد وكيلاً
4) النائب / أحمد حسين فايق صبور أميناً للسر
ثامناً: لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
1) النائب / محمد نبيل سليمان دعبس رئيساً
2) النائب / أحمد على البدري على وكيلاً
3) النائبة / راندا محمد أحمد مصطفى وكيلاً
4) النائب / ناجح محمد سيد عبدالفتاح جلال أميناً للسر
تاسعاً: لجنة الشباب والرياضة
1) النائب / أحمد حمدى أبو هشيمة عبدالعزيز رئيساً
2) النائب / شريف فرج خضري الجابرى وكيلاً
3) النائب / أحمد إحسان مصطفى دياب وكيلاً
4) النائب / محمد رمضان سيد أحمد عمارة امنياً للسر
عاشراً : لجنة الصحة والسكان
1) النائب / على محمد عبدالرحمن مهران رئيساً
2) النائب / حسين عبدالله عبدالعال خضير وكيلاً
3) النائب / عمرو حسين محمد حجاب وكيلاً
4) النائب / أسامة فهيم إبراهيم منصور أميناً للسر
حادي عشر: لجنة الزراعة والري
1) النائب / عبدالسلام عبدالسلام الجبلي رئيساً
2) النائب / جمال أبو الفتوح محمد وكيلاً
3) النائب / محمد أحمد ماهر السباعي وكيلاً
4) النائب / عمرو محمد نبيل أبو السعود أميناً للسر
ثاني عشر: لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي
1) النائب / محمد أحمد عبدالسلام هيبة رئيساً
2) النائب / أبو الفتوح محمد عبدالسميع وكيلاً
3) النائب / محمد مجدى فريد محمد وكيلاً
4) النائبة / رشا إسحاق فهيم نصر أميناً للسر
ثالث عشر: لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام
1) النائب / محمود محمد مسلم رئيساً
2) النائبة / سهير عبدالسلام حنفى عبدالسلام وكيلاً
3) النائبة / سها سعيد عبدالمنعم إبراهيم وكيلاً
4) النائب / محمود فيصل القط أميناً للسر
رابع عشر: لجنة الشئون الدينية والأوقاف
1) النائب / يوسف السيد يوسف عامر رئيساً
2) النائب / محمد سليم السيد عطية أبو الخير وكيلاً
3) النائب / نادر يوسف نسيم هندي وكيلاً
4) النائبة / خضرة سالم عبدالحميد أميناً للسر