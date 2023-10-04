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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ننشر نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لمجلس الشيوخ| الأسماء كاملة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

ينشر “صدى البلد” نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لمجلس الشيوخ، والتي أجريت اليوم الأربعاء، 4 أكتوبر 2023، وجاءت على النحو التالي:

أولاً : لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
1) النائب / محمد محمود فرج حسام الدين    رئيساً
2) النائب / محمد شوقى عبدالعال العناني    وكيلاً
3) النائب / عصام هلال محمود محمد     وكيلاً
4) النائب / فرج فتحي فرج على      أميناً للسر

ثانياً: لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار
1) النائب / هاني صلاح سرى الدين      رئيساً
2) النائب / جمال عبدالحليم عبدالوهاب     وكيلاً
3) النائب / ياسر محمد زكي إبراهيم     وكيلاً
4) النائب / أكمل سامي نجاتي خطاب     أميناً للسر

ثالثاً : لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية
1)  النائب / حازم محمد سليمان محمد عمر    رئيساً
2) النائب / عبدالحكيم عصمت السادات (عفت السادات)   وكيلاً
3) النائبة / سماء سليمان السيد أحمد     وكيلاً
4) السيدة النائبة / عايدة نصيف أيوب عوض الله    أميناً للسر

رابعاً: لجنة الدفاع والأمن القومي
1) النائب / أسامة كامل منتصر محمد     رئيساً
2) النائب / محمد جاد محمد جاد     وكيلاً
3)  النائب / طارق فاروق محمد نصير     وكيلاً
4) النائب / خالد إسماعيل محمد فوزي     أميناً للسر

خامساً : لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
1) النائب / محمد نبيل محمد حلاوة      رئيساً  
2) النائب / تيسير محمد رزق مطر     وكيلاً
3) النائب / محمد مجد الدين فاروق المنزلاوي    وكيلاً
4) النائب / أحمد عبدالمنعم محمد عماد الدين الجندي   أميناً للسر

سادساً : لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة
1) النائب / عبدالخالق محمد عياد     رئيساً
2) النائب / مجدى عبدالرحيم سليم     وكيلاً
3) النائب / عمرو عزت محمد السيد      وكيلاً
4) النائبة / نهى أحمد فتحى أحمد     أميناً للسر


سابعاً : لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل
1) النائب / خالد محمد سعيد حسن شحاتة    رئيساً
2) النائب / أكمل الله فاروق محمد أحمد عبدالعال    وكيلاً
3) النائب / فايز إبراهيم محمد أحمد     وكيلاً
4) النائب / أحمد حسين فايق صبور     أميناً للسر


ثامناً: لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
1) النائب / محمد نبيل سليمان دعبس     رئيساً
2) النائب / أحمد على البدري على      وكيلاً
3) النائبة / راندا محمد أحمد مصطفى     وكيلاً
4) النائب / ناجح محمد سيد عبدالفتاح جلال    أميناً للسر

تاسعاً: لجنة الشباب والرياضة
1) النائب / أحمد حمدى أبو هشيمة عبدالعزيز    رئيساً
2) النائب / شريف فرج خضري الجابرى     وكيلاً
3) النائب / أحمد إحسان مصطفى دياب     وكيلاً
4) النائب / محمد رمضان سيد أحمد عمارة    امنياً للسر

عاشراً : لجنة الصحة والسكان
1) النائب / على محمد عبدالرحمن مهران    رئيساً
2) النائب / حسين عبدالله عبدالعال خضير    وكيلاً
3) النائب / عمرو حسين محمد حجاب     وكيلاً
4) النائب / أسامة فهيم إبراهيم منصور     أميناً للسر

حادي عشر: لجنة الزراعة والري
1) النائب / عبدالسلام عبدالسلام الجبلي     رئيساً
2) النائب / جمال أبو الفتوح محمد     وكيلاً
3) النائب / محمد أحمد ماهر السباعي     وكيلاً
4) النائب / عمرو محمد نبيل أبو السعود    أميناً للسر

ثاني عشر: لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي
1) النائب / محمد أحمد عبدالسلام هيبة     رئيساً
2) النائب / أبو الفتوح محمد عبدالسميع     وكيلاً
3) النائب / محمد مجدى فريد محمد     وكيلاً
4) النائبة / رشا إسحاق فهيم نصر     أميناً للسر

ثالث عشر: لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام
1) النائب / محمود محمد مسلم      رئيساً
2) النائبة / سهير عبدالسلام حنفى عبدالسلام    وكيلاً
3) النائبة / سها سعيد عبدالمنعم إبراهيم    وكيلاً
4) النائب / محمود فيصل القط      أميناً للسر

رابع عشر: لجنة الشئون الدينية والأوقاف
1) النائب / يوسف السيد يوسف عامر     رئيساً
2) النائب / محمد سليم السيد عطية أبو الخير    وكيلاً
3) النائب / نادر يوسف نسيم هندي     وكيلاً 
4) النائبة / خضرة سالم عبدالحميد     أميناً للسر

نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية مجلس الشيوخ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية

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