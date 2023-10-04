ننشر نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لمجلس الشيوخ| الأسماء كاملة

ينشر “صدى البلد” نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لمجلس الشيوخ، والتي أجريت اليوم الأربعاء، 4 أكتوبر 2023، وجاءت على النحو التالي:

أولاً : لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

1) النائب / محمد محمود فرج حسام الدين رئيساً

2) النائب / محمد شوقى عبدالعال العناني وكيلاً

3) النائب / عصام هلال محمود محمد وكيلاً

4) النائب / فرج فتحي فرج على أميناً للسر

ثانياً: لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار

1) النائب / هاني صلاح سرى الدين رئيساً

2) النائب / جمال عبدالحليم عبدالوهاب وكيلاً

3) النائب / ياسر محمد زكي إبراهيم وكيلاً

4) النائب / أكمل سامي نجاتي خطاب أميناً للسر

ثالثاً : لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية

1) النائب / حازم محمد سليمان محمد عمر رئيساً

2) النائب / عبدالحكيم عصمت السادات (عفت السادات) وكيلاً

3) النائبة / سماء سليمان السيد أحمد وكيلاً

4) السيدة النائبة / عايدة نصيف أيوب عوض الله أميناً للسر

رابعاً: لجنة الدفاع والأمن القومي

1) النائب / أسامة كامل منتصر محمد رئيساً

2) النائب / محمد جاد محمد جاد وكيلاً

3) النائب / طارق فاروق محمد نصير وكيلاً

4) النائب / خالد إسماعيل محمد فوزي أميناً للسر

خامساً : لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

1) النائب / محمد نبيل محمد حلاوة رئيساً

2) النائب / تيسير محمد رزق مطر وكيلاً

3) النائب / محمد مجد الدين فاروق المنزلاوي وكيلاً

4) النائب / أحمد عبدالمنعم محمد عماد الدين الجندي أميناً للسر

سادساً : لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة

1) النائب / عبدالخالق محمد عياد رئيساً

2) النائب / مجدى عبدالرحيم سليم وكيلاً

3) النائب / عمرو عزت محمد السيد وكيلاً

4) النائبة / نهى أحمد فتحى أحمد أميناً للسر



سابعاً : لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل

1) النائب / خالد محمد سعيد حسن شحاتة رئيساً

2) النائب / أكمل الله فاروق محمد أحمد عبدالعال وكيلاً

3) النائب / فايز إبراهيم محمد أحمد وكيلاً

4) النائب / أحمد حسين فايق صبور أميناً للسر



ثامناً: لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

1) النائب / محمد نبيل سليمان دعبس رئيساً

2) النائب / أحمد على البدري على وكيلاً

3) النائبة / راندا محمد أحمد مصطفى وكيلاً

4) النائب / ناجح محمد سيد عبدالفتاح جلال أميناً للسر

تاسعاً: لجنة الشباب والرياضة

1) النائب / أحمد حمدى أبو هشيمة عبدالعزيز رئيساً

2) النائب / شريف فرج خضري الجابرى وكيلاً

3) النائب / أحمد إحسان مصطفى دياب وكيلاً

4) النائب / محمد رمضان سيد أحمد عمارة امنياً للسر

عاشراً : لجنة الصحة والسكان

1) النائب / على محمد عبدالرحمن مهران رئيساً

2) النائب / حسين عبدالله عبدالعال خضير وكيلاً

3) النائب / عمرو حسين محمد حجاب وكيلاً

4) النائب / أسامة فهيم إبراهيم منصور أميناً للسر

حادي عشر: لجنة الزراعة والري

1) النائب / عبدالسلام عبدالسلام الجبلي رئيساً

2) النائب / جمال أبو الفتوح محمد وكيلاً

3) النائب / محمد أحمد ماهر السباعي وكيلاً

4) النائب / عمرو محمد نبيل أبو السعود أميناً للسر

ثاني عشر: لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي

1) النائب / محمد أحمد عبدالسلام هيبة رئيساً

2) النائب / أبو الفتوح محمد عبدالسميع وكيلاً

3) النائب / محمد مجدى فريد محمد وكيلاً

4) النائبة / رشا إسحاق فهيم نصر أميناً للسر

ثالث عشر: لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام

1) النائب / محمود محمد مسلم رئيساً

2) النائبة / سهير عبدالسلام حنفى عبدالسلام وكيلاً

3) النائبة / سها سعيد عبدالمنعم إبراهيم وكيلاً

4) النائب / محمود فيصل القط أميناً للسر

رابع عشر: لجنة الشئون الدينية والأوقاف

1) النائب / يوسف السيد يوسف عامر رئيساً

2) النائب / محمد سليم السيد عطية أبو الخير وكيلاً

3) النائب / نادر يوسف نسيم هندي وكيلاً

4) النائبة / خضرة سالم عبدالحميد أميناً للسر