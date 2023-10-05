لكل مهموم ومكروب.. دعاء واحد يفتح لك الأبواب المغلقة

لا يوجد إنسان فى هذه الحياة الدنيا خالي من الهموم والمشاكل ، وتأتي على الإنسان تضيق به الدنيا بما رحبت ولا يجد ملجأ من هذا إلا اللجوء لله والدعاء والتوسل اليه، فالدعاء هو مخ العبادة وهو سلاح المؤمن القوي، لذا قدم الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، حلا لكل ذلك.

دعاء النبي للحزن

وأضاف الدكتور مجدي عاشور أن النبي عندما ألقوه الكفار بالحجارة جلس ورجليه الشريفتين تدميان، ووجد أن أبواب الأرض قد أغلقت ولم يعد سوى السماء، رفع يده لله وقال “اللهُمَّ إليكَ أشكو ضعفَ قوَّتي وقلةَ حيلتي وهواني على الناسِ، انت رب المستضعفين وأنت ربي، -وكلم الله بانكسار- إلى منْ تكلُني ؟ إلى بعيد يتجَهَّمُني “واحد يعاملني بشدة وغلظة” أمْ إلى عدو ملَّكتَهُ أمري ؟ إن لمْ تكنْ غضبانًا عليَّ فلا أُبالي، غيرَ أنَّ عافيتَكَ هي أوسعُ لي، أعوذُ بنورِ وجهِكَ الذي أشرقتْ لهُ الظُّلُماتُ من أن تُنزلَ بيَ غضبَكَ أو يحلَّ عليَّ سخطَكَ، لكَ العُتْبى حتى تَرضَى ولا حولَ ولا قوةَ إلا بكِ” استجلب النور الرباني ليضيء الظلام الذى في حياتك.

وقال"عاشور" “عندما يجد الشخص الدنيا قفلت في وجهه وأظلمت ولا تضحك له وأبوابها مسدودة، فعليه أن يعمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أعطانا مفاتيح، فعندما تصيبك مشكلة أعمل بهذا الحديث”.

وأشار إلى أن كل من يعاني من الظلام الذى في حياته ومن أثر الأزمات والكوارث والشدائد والضيق والهم والغم والكرب واللى يقول أنا معمولى عمل واللى يقول أنا محسود أو مسحور أو ممسوس عليه بهذا الحديث فهو يسد كل الدنيا.