بعد هجوم أنقرة.. وزير الدفاع العراقي يزور تركيا غدًا

يعتزم وزير الدفاع العراقي محمد سعيد العباسي، إجراء زيارة قصيرة غدًا الخميس إلى العاصمة التركية أنقرة.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة على الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر مديرية الأمن العامة التابعة لوزارة الداخلية التركية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، أن الشخصين الذين نفذا الهجوم الإرهابي على مقر وزارة الداخلية التركية في أنقرة قبل أيام، جاءا من سوريا وتلقيا تدريبا هناك.

وقال فيدان إن هناك بنى تحتية تابعة للإرهابيين في سوريا والعراق، لافتا إلى أن القوات التركية ستدمرها لأنها تعتبر أهداف مشروعة.

وحاول عنصران استهداف مبنى تابعا لوزارة الداخلية التركية، حيث قام أحدهما بتفجيرنفسه عند مدخل المديرية الأمنية، وأعقب ذلك تبادل لإطلاق النار، تم على إثره تحييد العنصر الثاني، وأصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة.