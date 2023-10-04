روسيا تكشف سبب إعفاء المواطنين الأوكرانيين من التأشيرة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن روسيا تحافظ على نظام الإعفاء من التأشيرة للمواطنين الأوكرانيين لأسباب إنسانية.

وحسب وكالة “تاس” الروسية، قالت زاخاروفا: “ذكرت روسيا مرارا وتكرارا أنها لن تكون مثل نظام كييف وستضرب الناس العاديين المهتمين بالحفاظ على الروابط الأسرية والروحية”.

وأضافت زاخاروفا: "بناء على هذا المنطق الإنساني، سيتم الحفاظ على نظام الإعفاء من التأشيرات".

وفي 31 يوليو، قال مدير الدائرة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، أليكسي بوليشوك، إن الجانب الروسي لا ينوي الانتقام من الأوكرانيين العاديين بسبب إدخال كييف نظام التأشيرة.