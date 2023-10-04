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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب محطة فوكوشيما.. روسيا منزعجة جدا من اليابان وتكشف عن مخاوفها

محطة فوكوشيما
محطة فوكوشيما

 


قالت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إنها طلبت من اليابان تقديم معلومات حول تصريف المياه من محطة فوكوشيما إلا أن طوكيو رفضت؛ مؤكدة أن مخاوف موسكو ستنتهي بمجرد توقف اليابان عن تصريف المياه من محطة فوكوشيما.


ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت روسيا، اليوم الأربعاء، إن اليابان فشلت في تقديم معلومات كاملة عن المياه المشعة التي يتم تصريفها من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المحطمة، على الرغم من الطلبات المتكررة من كل من موسكو وبكين.

 

وبدأت اليابان في إطلاق المياه المشعة المعالجة من فوكوشيما إلى المحيط الهادئ في أغسطس، وانتقدت بشدة من قبل الصين، التي حظرت على الفور جميع واردات المأكولات البحرية من اليابان.


وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "لقد حثنا نحن والصين الجانب الياباني مرارا وتكرارا على إظهار الشفافية وتزويد جميع الدول المهتمة بإمكانية الوصول الكامل إلى جميع المعلومات حول تصريف المياه من محطة فوكوشيما للطاقة النووية".


وتابعت زاخاروفا: "لم تفعل اليابان هذا".


وأضافت "فشلت اليابان في الاستجابة بشكل صحيح لهذه القضايا وضمان عدم وجود تهديد، بما في ذلك تهديد طويل الأجل".


وأكدت أن معظم مخاوف روسيا "ستنتهي على الفور إذا أوقفت طوكيو عملية تصريف نفاياتها في محيط العالم"، مضيفة أن الصين أعربت عن نفس الرأي.


وتسبب زلزال هائل وتسونامي في عام 2011 في انهيار نووي في فوكوشيما - أسوأ كارثة نووية في العالم منذ تشيرنوبيل قبل 25 عاما، في ما كان يعرف آنذاك أوكرانيا السوفيتية.

وتقول اليابان إن تصريف المياه آمن، مشيرة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد خلصت إلى أن التأثير على الناس والبيئة "لا يذكر".

وتفكر روسيا في الانضمام إلى الصين في حظر واردات المأكولات البحرية من اليابان.

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