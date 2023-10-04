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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"مش بتاع لقطات".. دونجا يكشف حقيقة إساءته لـ لاعب الزمالك السابق

دونجا وإمام عاشور
دونجا وإمام عاشور

كشف نبيل عماد دونجا، لاعب وسط نادي الزمالك، عن حقيقة ما يتردد خلال الفترة الأخيرة، حول أنه يسيء لـ إمام عاشور، المنتقل صفوف النادي الأهلي من خلال ستوري "انستجرام" التي ينشرها من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة. 

تعليق مفاجئ من دونجا حول إمام عاشور

وكان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد ربطوا بين "ستوري" نبيل عماد دونجا وأنه يرتدي رقم 8 وأنه يسيء لـ إمام عاشور من أجل كسب تعاطف جمهور نادي الزمالك.

وقال دونجا خلال تصريحات مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامج "اللعيب" نقلتها قناة "العربية"، إنه لا يهتم على الإطلاق بما يُدار على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه يرتدي رقم 8 لأن طارق حامد كان يرتدي هذا الرقم قبله، والأمر ليس له أي علاقة بإمام عاشور على الإطلاق مثلما يردد البعض. 

وأضاف دونجا في تصريحاته، أنه غير مهتم على الإطلاق بما يقدمه إمام عاشور، إذ أنه من اختار طريقه بنفسه، والبعض يربط ما ينشره على مواقع التواصل الاجتماعي ليس له أي علاقة بإمام عاشور على الإطلاق، "أنا الناس بتنزلي حاجة فبشير الحاجات دي على صفحتي مش أكتر". 

واستكمل دونجا أنه لا يركز على الإطلاق مع مواقع التواصل الاجتماعي، بل يقوم بمشاركة إشادات الناس والجمهور بأدائه فقط لا غير، "أنا أكبر من أن أنزل صور لها علاقة بإمام عاشور على الإطلاق، أنا عمري ما هطلع أتكلم والفريق وحش، وأنا قليل جدا لما بطلع على التلفزيون، وأنا مش بتاع لقطات". 

دونجا امام عاشور الزمالك انستجرام الأهلى مهيب عبد الهادي برنامج اللعيب

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