عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية توافق على زيادة رأس مال مصر للفنادق

صدى البلد

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة مصر للفنادق، بشأن زيادة رأس المال.

وقالت الرقابة المالية، اليوم ،إن تقرير الافصاح يتضمن زيادة رأس المال المرخص به من 250 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع من 198 مليون جنيه إلى 396 مليون جنيه.

العربية للأدوية: 3 مليون جنيه تراجعا في الأرباح خلال شهرين

للشهر السابع على التوالي ..استقرار أسعار الدولار في مصر اليوم

وأوضحت الرقابة المالية ،أن الزيادة قدرها 198 مليون جنيه  تمولا من الاحتياطي النظامي بالقوائم المالية للعام المالي المنتهي في يونيو 2023.

وحققت شركة مصر للفنادق أرباحاً بلغت 819.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 350.6 مليون جنيه بالعام المالي السابق.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 975.98 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 525.84 مليون جنيه بالعام المالي السابق.

وتمتلك الشركة القابضة للسياحة والفنادق،إحدي شركات قطاع الأعمال العام  نحو 50% من اسهم شركة مصر للفنادق فى حين يمتلك القطاع العام والحكومة 21%،اما النسبة المتبقية وقدرها 29% فهى مملوكة للقطاع الخاص.

وتعتبر شركة مصر للفنادق أول شركة تعمل فى مجال الأنشطة السياحية والفندقية وتقوم الشركة بإنشاء وشراء وبيع الفنادق والمشاتى والمصايف والمنتجعت السياحية والكازينوهات و المطاعم .

الهيئة العامة للرقابة أسهم شركة أرباحا الرقابة المالية اليوم الشركة القابضة للسياحة والفنادق القابضة للسياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة لكل المصريين| انخفاض لأول مرة في أسعار 9 سلع غذائية.. قرار حكومي عاجل

بينها السكر والزيت والأرز.. 9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل

القومي للاتصالات لـ صدى البلد: لم نوافق على طلبات شركات المحمول بزيادة أسعار كروت الشحن

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

رياح وأمطار على بعض المناطق.. حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء 10 أكتوبر

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

ترشيحاتنا

بسبب رمضان صبحي | معلق رياضي يوجّه نقدا لاذعا للأهلي

أمام الرئيس السيسي .. أنغام تقدم عرضًا غنائيًا باحتفالات أكتوبر

شكري: العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي استراتيجية.. ونتطلع لتعزيز التعاون التنموي

توقع موعد وفاته.. حكاية الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي

المستقلين الجدد: حمدين صباحي لم يحترم ذكرى نصر أكتوبر بإقحام الإخوان بالمشهد السياسي

استنكار حزبي لفتح حمدين صباحي الطريق أمام عودة الإخوان للمشهد السياسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة غريبة.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان أنيق.. إيمان العاصي تستعرض جمالها |شاهد

بالأحمر الناري.. منى زكي تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

للنحات فريديريك بارتولدى.. سر تمثال لـ الحرية لم يجد مكانًا في مصر

فيديو

منها السكر والأرز .. موعد انخفاض أسعار هذه السلع | فيديو

صافرات الإنذار وانقطاع البث.. إلى ماذا تستعد روسيا لمواجهته؟ «فيديوجراف»

ضربة جديدة للدولار | ماذا حدث ؟

سمعتنا وحشة.. مايان السيد تتصدر التريند بتصريحات مثيرة للجدل / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ