الرقابة المالية توافق على زيادة رأس مال مصر للفنادق

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة مصر للفنادق، بشأن زيادة رأس المال.

وقالت الرقابة المالية، اليوم ،إن تقرير الافصاح يتضمن زيادة رأس المال المرخص به من 250 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع من 198 مليون جنيه إلى 396 مليون جنيه.

وأوضحت الرقابة المالية ،أن الزيادة قدرها 198 مليون جنيه تمولا من الاحتياطي النظامي بالقوائم المالية للعام المالي المنتهي في يونيو 2023.

وحققت شركة مصر للفنادق أرباحاً بلغت 819.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 350.6 مليون جنيه بالعام المالي السابق.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 975.98 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 525.84 مليون جنيه بالعام المالي السابق.

وتمتلك الشركة القابضة للسياحة والفنادق،إحدي شركات قطاع الأعمال العام نحو 50% من اسهم شركة مصر للفنادق فى حين يمتلك القطاع العام والحكومة 21%،اما النسبة المتبقية وقدرها 29% فهى مملوكة للقطاع الخاص.

وتعتبر شركة مصر للفنادق أول شركة تعمل فى مجال الأنشطة السياحية والفندقية وتقوم الشركة بإنشاء وشراء وبيع الفنادق والمشاتى والمصايف والمنتجعت السياحية والكازينوهات و المطاعم .