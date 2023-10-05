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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تهمله.. تناول هذا الطعام يحميك من فشل القلب

القلب
القلب

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشور جديد من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت فشل القلب " أمر خطير ويهدد الحياة ولكن ما تأكله يمكن أن يساعدك على إدارة الحالة.

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مفيد لمرضى السكر.. ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من الكمون يوميا؟

تقليل الصوديوم 
يعد القليل من الصوديوم ضروريًا في نظامك الغذائي

ولكن تناول الكثير من الصوديوم يسبب الاحتفاظ بالمياه الزائدة،إذا كنت تعاني من قصور القلب، فهذه مشكلة كبيرة.

في حالة قصور القلب، يمكن أن يؤدي زيادة السوائل الزائدة في أي مكان، من ذراعيك وساقيك إلى المناطق المحيطة بالأعضاء الحيوية مثل الرئتين، وهذا يؤدي ذلك إلى ارتفاع أرقام ضغط الدم وبهذه الحالة إنك تضع ضغطًا إضافيًا على القلب

لكن تقليل الصوديوم في نظامك الغذائي يقلل من احتباس السوائل الزائد، مما قد يخفف بعض الضغط عن قلبك الذي يعمل بجد في الأساس، إنها طريقة لمساعدة نظام القلب والأوعية الدموية المعرض للخطر.

ملعقة صغيرة من الملح في طعامك كافيه 

- تشمل الأطعمة المثالية التي يمكنك تناولها ما يلي

فواكه وخضراوات 
ان الفواكه والخضروات الطازجة مليئة بالعناصر الغذائية ولا تحتوي على الصوديوم الطبيعي أو تحتوي على القليل جدًا منه
.

اللحوم الطازجة 
لحم البقر والدواجن والأسماك  - 
تحتوي على الحد الأدنى من الصوديوم الطبيعي. 
تناولها باعتدال - مشوية او مسلوقة

-  الزبادي والحليب 
لا يحتويان على نسبة عالية جدًا من الصوديوم.
وهي خيار جيد لك

- المكسرات النية :
ابحث عن المكسرات والبذور غير المملحة بمقدار حفنة اليد 
.
- الحبوب الكاملة ::: 
الارز البني - الخبز الأسمر - المعكرونة السمراء 
تعتبر جيدة لك 
- تجنب :
اللحوم المصنعة - الصلصات الجاهزة - المأكولات المملحة - الشيبسات 
المشروبات الغازية - الدسم - الحلويات 
.
- المشي 
مفيد لصحة القلب و الأوعية و ضغط الدم 
حافظ على المشي يوميا .. ساعة

القلب ضغط الدم قصور القلب الصوديوم الملح

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