بشأن العمرة.. السعودية تزف بشرى لمواطني دولة المغرب

أعلنت المملكة العربية السعودية عن مجموعة من التيسيرات للراغبين في أداء العمرة من أبناء الشعب المغربي وذلك من خلال تمديد موسم العمرة إلى عشرة أشهر خلال كل سنة، وافتتاح مركز “تأشير” في المغرب الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات، وتقليص مدة الحصول عليها إلى 48 ساعة، حيث أصبح بإمكان الحاصلين على تأشيرات العمرة، الإقامة والتنقل بين مدن المملكة العربية السعودية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بدلاً من ثلاثين يومًا.

وبحسب تصريحات لوزير الحج والعمرة السعودي فوزان الربيعة فقد تم الإعلان عن زيادة الطاقة الاستيعابية للطيران من خلال الخطوط الجوية السعودية بنسبة 30 في المائة، في مواسم العمرة مما سيسهم في تمكين وصول المزيد من الزوار والمعتمرين، مع زيادة تدريجية في الرحلات إلى 68 رحلة شهرية، وخفض أسعار التذاكر بنسبة تبلغ 10 في المائة، إضافة إلى السماح بزيادة الأوزان لكل معتمر إلى 69 كيلوغرام بدلًا من 46 بنسبة زيادة تصل إلى 50 في المائة.



وكشف الوزير السعودي عن توقيع اتفاقية ترتيبات نقل ضيوف الرحمن من المغرب بالشراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وشركة الخطوط الجوية السعودية، والتي ستسهم في رفع مستوى النقل الجوي مع ضمان ثبات الأسعار، وتحسين مستوى الخدمات عبر مجموعة من المبادرات النوعية التي تخدم ضيوف الرحمن، كما جرى العمل على جدولة الرحلات الموسمية من الآن.

وأشار الربيعة إلى أنه سيتم تدشين معرض ومنصة “نسك” في مدينة الدار البيضاء غدا الخميس والتي تهدف للتعريف بالتسهيلات الاستثنائية والخدمات المستحدثة للمعتمرين، حيث ستتيح المنصة للمستخدمين من اختيار خدمات السكن والتنقل وحجز الطيران والحصول على المعلومات الرسمية الموثوقة، والأدلة الشاملة للمواقع التاريخية والإسلامية.