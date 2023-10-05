الدراسات الأفريقية العليا تصدر تعليمات بشأن الامتحان التكميلي لبرنامج الدبلوم التخصصي

أعلنت كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة ، تفاصيل عقد امتحان التكميلي لدبلوم التخصصى .

وقالت كلية الدراسات الإفريقية العليا ، تقرر عقد امتحان تكميلي (تحريري+شفوي) للالتحاق ببرنامج الدبلوم التخصصي بجميع الأقسام بالكلية يوم الأربعاء الموافق ١١_١٠_٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة عصرا.

جامعة القاهرة

عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، لأول مرة، إيذانا بالاستعداد لافتتاحه وبدء الدراسة به هذا العام، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وقدم الدكتور محمد الخشت، التهنئة في مستهل الاجتماع، للسيد رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام وزير الدفاع والجيش والشعب المصري بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وأشاد مجلس الجامعة بانتهاء التجهيزات الخاصة بجامعة القاهرة الدولية بهذا المستوى من العراقة والأصالة لافتتاحها وبدء الدراسة بها هذا العام والتي تُعد من أهم الانجازات التي تم تحقيقها على أرض الواقع كأول جامعة دولية لجامعة حكومية فى مصر تعمل بنظام البرامج المزدوجة والمعتمدة دوليا ويرجع العائد منها للجامعة وللدولة المصرية، وهذا النظام سبق أن أوصت به شركة الاستشارات الدولية "مكنزي" أشهر شركات الاستشارات المرموقة في العالم والتي تعد من اشهر الشركات التي تقدم استشاراتها للحكومات عبر العالم.