عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدراسات الأفريقية العليا تصدر تعليمات بشأن الامتحان التكميلي لبرنامج الدبلوم التخصصي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة ، تفاصيل عقد امتحان التكميلي لدبلوم التخصصى .

وقالت كلية الدراسات الإفريقية العليا ، تقرر عقد امتحان تكميلي (تحريري+شفوي) للالتحاق ببرنامج الدبلوم التخصصي بجميع الأقسام بالكلية يوم الأربعاء الموافق ١١_١٠_٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة عصرا.

جامعة القاهرة 

عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، لأول مرة، إيذانا بالاستعداد لافتتاحه وبدء الدراسة به هذا العام، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وقدم الدكتور محمد الخشت، التهنئة في مستهل الاجتماع، للسيد رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام وزير الدفاع والجيش والشعب المصري بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وأشاد مجلس الجامعة بانتهاء التجهيزات الخاصة بجامعة القاهرة الدولية بهذا المستوى من العراقة والأصالة لافتتاحها وبدء الدراسة بها هذا العام والتي تُعد من أهم الانجازات التي تم تحقيقها على أرض الواقع كأول جامعة دولية لجامعة حكومية فى مصر تعمل بنظام البرامج المزدوجة والمعتمدة دوليا ويرجع العائد منها للجامعة وللدولة المصرية، وهذا النظام سبق أن أوصت به شركة الاستشارات الدولية "مكنزي" أشهر شركات الاستشارات المرموقة في العالم والتي تعد من اشهر الشركات التي تقدم استشاراتها للحكومات عبر العالم.

التجهيزات الخاصة الدراسات الإفريقية العليا الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت بمدينة 6 اكتوبر برنامج الدبلوم التخصصي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لفظ غير متوقع | منشور صادم من خالد الغندور عن إمام عاشور

بينها السكر والزيت والأرز.. 9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

الطقس| سحب ركامية تغطي غرب البلاد.. وأمطار غزيرة خلال ساعات تصل للقاهرة

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

عقب بلاغ النائب العام بسبب بدلات "الصحفيين"| موقف أحمد طنطاوي من الترشح.. ومصادر: خالف مبادئ الشرف والأمانة

بشرى سارة لكل المصريين| انخفاض لأول مرة في أسعار 9 سلع غذائية.. قرار حكومي عاجل

ترشيحاتنا

أحمد طنطاوي رجل تخالف أفعاله أقواله.. سقطات كبرى لصديق الإخوان وعدو المصريات

Google Assistant يحصل على تكامل مع Bard لاستجابات الذكاء الاصطناعي

سُنة مهجورة من أداها غفر الله له وادخله الجنة

9 سلع أساسية ستنخفض أسعارها خلال ساعات بأمر الحكومة .. تعرف عليها

موديست قادم ... تعليق قوي من مشير حنفي بعد ثلاثية الأهلي أمام إنبي

ترامب يطعن بحُكم احتيال أصدره قاضٍ في نيويورك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير.. نرمين الفقي تستعرض رشاقتها | شاهد

اوعي تشتريها .. علامة واحدة بالكبدة تؤكد عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي

بهدلني في التليفون.. ما سبب غضب عادل إمام من صلاح عبدالله ؟

ما تأثير الهواتف على الطلاب قبل النوم.. هيئة الدواء المصرية تحذر

فيديو

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

خطيرة وتسبب الشلل لمدة 10 ثوانٍ.. ما هي حلوى الموت الأسود ؟|فيديوجراف

منها السكر والأرز .. موعد انخفاض أسعار هذه السلع | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ