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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رضا فرحات : الندوة التثقيفية لذكرى انتصار أكتوبر تعزز الوعي والانتماء الوطني

الدكتور رضا فرحات
الدكتور رضا فرحات

تقدم الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر بالتهنئة للرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورجال القوات المسلحة والشعب المصري بالذكري الخمسين لانتصارات اكتوبر المجيدة واليوبيل الذهبى، مؤكدا علي قدرة المؤسسة العسكرية بقيادة الرئيس السيسي علي مواصلة الانتصارات التاريخية وبناء الجمهورية الجديدة من أجل  مستقبل افضل للاجيال القادمة.


وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بالندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين التي نظمتها القوات المسلحة احتفالا بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد بحضور الرئيس السيسي مؤكدا أنها فعالية هامة تهدف إلى توعية الجمهور وتثقيفه حول أهمية وتأثير انتصار حرب أكتوبر عام 1973 وتسليط الضوء على الجهود البطولية التي قامت بها القوات المسلحة المصرية والتحالف العربي خلال تلك الحرب ونتائجها الملموسة وتعزيز الوعي والفهم العام للأحداث التاريخية وتأكيد قيم البطولة والانتماء الوطني بين جميع شرائح المجتمع.

وأشار فرحات إلي أن انتصارات أكتوبر المجيدة أعادت للشعب المصرى و لجيشه الكبرياء الذى يستحقه و جسدت تلاحم الشعب وجيشه فى مواجهة المحن والظروف القاسية واستطاعت مصر بفضل هذا التلاحم أن تجتاز كل العوائق التى وضعت فى طريق هذا الوطن .
 

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر إن نصر اكتوبر 1973 أعاد للشعب المصري أرضه وللأمة العربية عزتها وكرامتها وسيظل إنجازا وطنيا و بطوليا ورمزا للفخر و الإعزاز للجيش المصري الذي خاض أكبر ملحمة انتصارات حربية وكتب أنصع الصفحات في التاريخ ليؤكد دائماً أن رجال قواتنا المسلحة هو الدرع الواقي لمصرنا الغالية و سيبقى 6 أكتوبر يوما ملهما للأجيال المتعاقبة، يتعلمون منه الإصرار على صون الكرامة الوطنية، والتضحية من أجل عزة الوطن حيث استطاعت القوات المسلحة المصرية في هذا اليوم من رفع راية النصر، داعيا إلي أن نستلهم من ذكري نصر اكتوبر روح النصر لنعبر به إلى الجمهورية الجديدة.


وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الجيش المصرى سيظل دائما الدرع والسيف والحصن المنيع ضد أعداء الوطن والذي يبذل جميع التضحيات من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وحمايته، لافتا إلى أن ذكرى الانتصار شاهدة على قصة إرادة لا تلين وعلى قوة وإرادة الجيش المصري العتيد، ودرس فى التخطيط الاستراتيجي والانتماء وحب الوطن.

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